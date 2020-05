Lawfare: denuncia penal por presión a jueces y fiscales

(ADN).- El diputado Martín Soria presentó una denuncia penal para investigar un supuesto mecanismo de presión y/o extorsión sobre jueces y fiscales, «montado durante la presidencia de Mauricio Macri, que tuvo como objetivo disciplinar a los dirigentes políticos opositores», indicó el dirigente del FdT.

La denuncia, presentada en el Juzgado Federal N°2 de Capital Federal a cargo del juez Sebastián Ramos, se asienta en declaraciones públicas de la jueza Ana María Figueroa, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, quien afirmó que «durante el período macrista existió una metodología de presiones sobre jueces y fiscales, y dio como ejemplo que un alto funcionario macrista del Ministerio de Justicia había ido a su despacho a imponer la conducta a seguir en la causa por el Memorándum de entendimiento con Irán».

Sin perjuicio de que su participación no fue confirmada por la magistrada Figueroa, las sospechas apuntan al funcionario macrista Juan Bautista Mahiques, ex integrante del Consejo de la Magistratura en representación del Ejecutivo y estrecho colaborador de Germán Garavano, ex ministro de Justicia del gobierno de Cambiemos.

El documento presentado por el diputado en sede judicial pide la investigación de la posible comisión de “los gravísimos delitos tipificados en los artículos 149 bis (amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas), agravado por el artículo 149 ter (cuando tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos) y en el artículo 168 del Código Penal».

“Los hechos denunciados por la jueza Figueroa son gravísimos, no sólo porque dan cuenta de la puesta en marcha de una ingeniería corrupta y extorsiva inherente al gobierno de Mauricio Macri, sino también por la afectación al estado de derecho y de las instituciones del Estado, mediante la ilícita injerencia en el poder Judicial”, sostuvo Soria.

“El 10 de diciembre pasado, en ocasión de la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández abrió la puerta hacia un nuevo tiempo histórico cuando señaló: ‘Nunca Más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, operadores judiciales, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos. Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno. Nunca más a una justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas’”, explicó.

“Los hechos descriptos por la jueza Figueroa ponen de manifiesto la colosal persecución política que resultó ser la Causa del Memorándum con Irán. Una causa que estuvo viciada de irregularidades e ilegalidades, y que el gobierno de Cambiemos utilizó como herramienta de persecución a Cristina Fernández de Kirchner y al ex canciller Timerman. Por eso esta denuncia se inscribe en los parámetros jurídicos, políticos y éticos que delimitó el Presidente cuando pidió un nuevo Nunca Más que ordene la relación entre los poderes del Estado y de estos con la sociedad”, finalizó el parlamentario rionegrino.