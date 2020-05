Espionaje: JSRN y el FdT repudiaron las escuchas ilegales

(ADN).- Los bloques de legisladores de Juntos Somos Río Negro y del Frente de Todos repudiaron las escuchas ilegales y las tareas de espionaje de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri, que incluyeron a dirigentes políticos de Río Negro.

La novedad se conoció en estos días, a partir de la denuncia realizada por la interventora del organismo de inteligencia nacional, Cristina Caamaño.

Entre los «espiados» se encuentran el ex gobernador Alberto Weretilneck (JSRN) y los ex diputados nacionales Silvia Horne y Martín Doñate (FdT). El propio ex mandatario rionegrino, adelantó además que se presentará a la Justicia.

El tema será abordado mañana en la sesión mixta (remota y presencial) de la Legislatura de Río Negro.

Desde el bloque que lidera Facundo López confecciono un proyecto de declaración en el que expresa «su más enérgico repudio a las tareas de inteligencia o espionaje ilegal consistentes en la interceptación de comunicaciones electrónicas por parte del principal organismo nacional de inteligencia, realizadas entre el 2 de junio de 2016 y el 10 de diciembre de 2019, sobre correos electrónicos privados de como mínimo 80 damnificados, entre ellos, varios referentes políticos e institucionales rionegrinos (el entonces gobernador Alberto Weretilneck y los diputados nacionales Martín Doñate y Silvia Horne), conforme lo denunciara recientemente ante la Justicia Federal, la propia Interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Dra. Cristina Caamaño».

La bancada que encabeza María Eugenia Martini, emitió un comunicado en que subraya que «si bien es ‘vox pópuli’ que en los cuatro años de macrismo el proceso de inteligencia ilegal conformó, junto a una parte del Poder Judicial y de los grandes medios de comunicación, un sistema para perseguir, armar causas ‘truchas’ y encarcelar opositores, la denuncia formal no hace más que ratificar con nombres concretos lo que ya sabíamos».

«De este accionar que a todas luces podríamos calificar de ‘mafioso’ no se salvó casi nadie: políticos, periodistas, dirigentes, sindicalistas, dependencias policiales y hasta un gobernador y lo que seguramente seguirá apareciendo con el correr de la investigación», agregaron desde el FdT.

Y finaliza: «Por eso desde nuestro Bloque repudiamos este accionar ilegal y persecutorio que nada tiene que ver con la democracia y nos solidarizamos con todas las personas, tengan las pertenencias partidarias e ideológicas que tengan, ante este verdadero abuso de poder y atropello a la libertad y la privacidad».