Empresarios rionegrinos viajaron en vuelo privado a Mar del Plata

Un grupo de empresarios frutihorticolas de Río Negro arribaron, este sábado, en un vuelo privado al aeropuerto internacional «Astor Piazzolla» de Mar del Plata sin autorización previa, y violando todas las normas de sanidad del aislamiento social ante la pandemia de COVID-19.

La información fue publicada por el sitio «puntonoticias» de esa ciudad y a los rionegrinos no se les permitió el ingres a la ciudad atlántica.

Se estima que habrá sanciones y debería intervenir la Justicia por violación de esenciales normas de seguridad y control de contagio por coronavirus.

Trascendió que serían directivos de dos empresas frutícolas ubicadas en el Alto Valle provincial, una radicada en Villa Regina y la otra de General Roca.

El hecho fue denunciado por el coordinador de la Región Atlántica del Ministerio de Seguridad, Rodolfo Iriart.

A través de su cuenta en Twitter, el funcionario manifestó que «los irresponsables pueden llegar por cualquier lado. Por eso hay que estar atentos y además de controles en rutas y en puertos, es necesario poner atención a los aeropuertos».

«Hay empresarios importantes y poderosos que van y vienen en avión privado de Río Negro (región de circulación comunitaria del COVID-19) a Mar del Plata. No se puede poner en riesgo la salud de muchas personas. Es necesario optimizar protocolos y controles», reclamó. (Foto:puntonoticias)

Rodolfo Manino Iriart@ManinoIriart· 22h

Por tierra, por mar… y también por aire. Los irresponsables pueden llegar por cualquier lado. Por eso hay que estar atentos y además de controles en rutas y en puertos, es necesario poner atención a los aeropuertos. (HILO)84772

Rodolfo Manino Iriart@ManinoIriart

Un ejemplo: hay empresarios importantes y poderosos que van y vienen en avión privado de Río Negro (región de circulación comunitaria del COVID-19) a Mar del Plata. No se puede poner en riesgo la salud de muchas personas. Es necesario optimizar protocolos y controles.879 visualizaciones0:02 / 0:191:39 p. m. · 23 may. 2020 de Mar del Plata, Argentina·Twitter for Android43 Retweets44