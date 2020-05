Se extiende el cordón sanitario en Lamarque y Beltrán

(ADN). – A partir de mañana y hasta el próximo jueves se extenderá el cordón sanitario en Lamarque y Luis Beltrán, según lo dispuso el Ministerio de Salud de Río Negro, con el propósito de contener del contagio del virus COVID-19 en la zona.

La medida se fundamentó en el aumento de casos de coronavirus en esas localidades y se busca cumplir con 14 días de aislamiento, completando un periodo de contagio completo.

A su vez, la secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mercedes Ibero, consideró que estas prevenciones “son muy importantes porque mas allá de que la curva se está manteniendo, viene aumentando. Por eso buscamos cumplir este periodo, evitando que traigan más virus a la población y que salgan y se disperse el virus en la zona” y señaló que se trata de una región «donde hubo casos muy graves con una virocidad muy alta”.

Indicó la funcionaria de Salud que es indispensable que la sociedad acompañe las medidas tomadas desde el Gobierno con el compromiso de cada uno de los vecinos, “más allá de que pongamos cordón sanitario, respiradores, camas y toda la salud a disposición, necesitamos que cada uno entienda que no se pueden juntar, el aislamiento social es lo más importante para que el virus no se transmita”y destacó que hay facilidad de contagio cuando no se respeta el aislamiento social. “Al juntarse a tomar un mate, nos sacamos el barbijo, y tal vez sin saberlo porque nuestros síntomas fueron muy leves, estamos esparciendo el virus”, dijo Ibero.