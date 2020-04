“Nadie está de acuerdo con sacar a violadores o asesinos a la calle»

(ADN).- “La posición del gobierno la definió ayer el Presidente: no existe un plan de liberación generalizada, ni dirigida a un caso particular. No se van a disponer indultos, ni amnistías, ni conmutación de penas”. Así lo aseguró la ministra de Justicia, Marcela Losardo, ante el debate por las prisiones domiciliarias en el contexto de la pandemia.

La funcionaria detalló que hasta ahora de los 12.579 detenidos en el sistema federal, se les otorgó domiciliaria por el coronavirus solo a 320.

De todos modos recordó que lo que hay es “una acordada de la Cámara Federal de Casación para considerar medidas alternativas al encierro, en relación con el momento que se está viviendo y medidas recomendadas por la OMS, que también siguieron los demás países”.

“Esto no es un tema del Poder Ejecutivo. Hay situaciones de personas detenidas que pueden cumplir su condena en arresto domiciliario, pero son decisiones que no podemos juzgar nosotros”, insistió la funcionaria. Remarcó que “el Poder Judicial es quien toma la decisión de detener gente, enviarla a un centro de detención o excarcelarla. No es un tema del ministerio de Justicia”.

Losardo explicó en declaraciones radiales que la Justicia solicitó al Gobierno el listado de todos los detenidos considerados dentro del grupo de riesgo y detalló que hasta el momento “de un total de 12.579 detenidos en el sistema federal en 35 unidades, salieron con domiciliaria 320” por el coronavirus.

“No es cuestión de despegarse o no despegarse, sino de que se entienda el tema: nadie está de acuerdo en sacar violadores y asesinos seriales; pero estamos de acuerdo en que hay un grupo de alto riesgo”, añadió la Ministra.