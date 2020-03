El presidente Alberto Fernández se mostró sorprendido con la cantidad de vehículos que ingresaron o intentan hacerlo a la Ciudad de Buenos Aires en medio de la cuarentena que impuso por el coronavirus. El mandatario dejó en claro que profundizarán los controles para evitar la propagación del COVID-19.

«Es posible que entre los que se mueven, haya gente que no está autorizada. Les aviso que a donde los encontremos, los detenemos y les vamos a sacar los autos porque son unos inconscientes. Porque si no entra con la razón, va a entrar con la fuerza», advirtió Fernández en un mensaje enviado al canal A24.

El Presidente dijo que las que están autorizadas a entrar a la Ciudad Buenos Aires son unas 230 mil personas que trabajan en la alimentación, supermercados, farmacias y estaciones de servicio. «Eso no es nada si tenés en cuenta que a la Ciudad entran diariamente 9 millones de personas. Ahora, es posible que entre las personas que se muevan haya gente que no está autorizada a salir. Yo les aviso que donde los encontremos les vamos a sacar los autos. Porque son unos inconscientes. Y lo que no entra con la razón va a entrar con la fuerza». Y agregó que «quiero que todos nos sigan ayudando porque es un esfuerzo grande que estamos haciendo todos».

Este miércoles es un día crucial para evaluar el cumplimiento de la cuarentena: por un lado, terminaron los feriados de lunes y martes y mucha gente vuelve a trabajar. Algunas de esas personas no están autorizadas y Fernández fue muy claro respecto de lo que va a hacer con los que estén ingresando a la Ciudad sin prestar servicios esenciales. Por otra parte, ayer fue un mal día en término del número de contagios. La aspiración es que el virus se expanda lo menos posible. Y desde el Gobierno esperan el pico de contagios para el mes de mayo.

Nadie cree a estar altura que el aislamiento social obligatorio vaya a terminar el 31 de este mes. Se espera una prórroga, pero aún no se sabe de cuántos días será. Y va a depender, en parte, del comportamiento social.