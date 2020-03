El PJ llamó a internas para autoridades del Consejo

(ADN).- El Consejo del Partido Justicialista se reunió hoy en Roca. Desde allí partió la convocatoria a elecciones internas para la renovación de sus autoridades. Serán el 5 de abril. Además, se aprobó la incorporación de 6 nuevas unidades básicas, que suman un total de 36 recientemente creadas en todo el territorio rioengrino.

El organismo del PJ dio un fuerte respaldo al gobierno nacional, a través de un documento. Hasta Roca llegaron intendentes, de los legisladores provinciales y diputadas nacionales del Frente de Todos. Fue notoria la ausencia del senador Martín Doñate.

La conformación del Consejo es vital, ya que suele transformarse en órgano elector y evitar el proceso interno, es decir, define quién conforman las listas de legisladores y define la fórmula del PJ.

El documento

«Somos orgullosos militantes de una gestión que comienza dando muestras del cambio de prioridades en el país, por eso damos nuestro total respaldo al Presidente de los Argentinos, Alberto Fernández. Porque hoy la urgencia es beneficiar al pueblo, no a los que fugan o especulan en la timba financiera; hoy el Congreso servirá para ampliar derechos, no para sobre endeudar al Estado; porque hoy construimos nuestro futuro entre argentinos y no obedecemos órdenes signadas desde el extranjero.

En la provincia sostendremos esas banderas, coherentes con nuestra historia estaremos junto a los que sufren, a los postergados, a los rionegrinos que padecerán de manera más gravosas las consecuencias de la monstruosa deuda provincial. Nuestra provincia exhibe en sus funciones básicas las consecuencias de una gestión que fue socia y cómplice de las políticas llevadas adelante por Cambiemos. El deterioro en el sistema de salud, la paralización de la obra pública, la pérdida de puestos de trabajo por la retracción de la economía, son sólo algunos rasgos de lo que nos dejó aquella alianza.

En lo actual vemos con honda preocupación la pretendida creación del Juzgado Electoral. Una modificación que devalúa la entidad institucional del órgano llamado a dirimir las compulsas democráticas y que sólo se explica desde el castigo a la independencia y probidad de un Tribunal cuyas decisiones fueran respaldadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Pero pese a todo, nos sigue uniendo la esperanza. Recuperar la Patria es el desafío de todos, todas y todes. El ejemplo de lucha que el feminismo nos brinda, nos recuerda una vez más nuestro destino como Partido Político de estar del lado de los y las oprimidas. Por eso acompañamos el Paro previsto para día lunes 9 de marzo y reafirmamos nuestra convicción de que no habrá Justicia Social sin Igualdad de Género.

Una Argentina Unida nos espera, comencemos a crearla».