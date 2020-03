Doñate abrió la puerta nacional a intendentes de la UCR

(ADN).- Los ocho intendentes radicales de Río Negro fueron recibidos hoy por autoridades del gobierno de Alberto Fernández. Los encuentros fueron pautados por el senador Martín Doñate (FdT) en el marco de las gestiones que viene realizando el dirigente entre representantes de la administración nacional y dirigentes rionegrinos.

Los jefes comunales llegaron acompañados por la diputada Lorena Matzen (presidente de la UCR), quién ofició de nexo.

Hasta la capital federal llegaron Miguel Martínez, de Ingeniero Huergo; Ángel Zingoni, Guardia Mitre; Yamila Direne de Valcheta; Hugo Funes de Chimpay; Felix Moussa de Ñorquinco; Victor Hugo Mansilla de Darwin; Carlos Toro de Jacobacci y Mariano Lavin de Fernández Oro.

Los intendentes se congregaron en el Ministerio del Interior donde mantuvieron un encuentro con subsecretario de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior de la Nación, Pablo Giles, y un equipo de articuladores de distintas áreas del Poder Ejecutivo nacional.

Allí recibieron información acerca de muchas de las herramientas y programas que posee el organismo nacional a disposición de las gestiones locales. También, los jefes locales plantearon sus problemáticas y la situación de cada una de sus administraciones.

En ese contexto, Giles expresó a los mandatarios su compromiso de trabajar con cada uno de los intendentes argentinos más allá de su pertenencia partidaria y planteó la necesidad de mantener y fortalecer los lazos entre las instancias locales y la nacional.

En ese sentido, Doñate aseguró que “tal como le expresé en mi campaña, escucharé y gestionaré todas las demandas que mis comprovincianos me manifiesten. Entiendo que la responsabilidad que me fue otorgada por las rionegrinas y rionegrinos no debe distinguir entre pertenencias partidarias”. “Nos une Río Negro”, subrayó.

En el itinerario de reuniones de trabajo organizadas por el Senador, fueron recibidos ademas por el subsecretario de Viviendas, Daniel Guastavino, y por el equipo de asesores del Ministro de Obras Publicas, Gabriel Katopodis.

A primera hora y antes de dirigirse al Ministerio del Interior, los intendentes radicales y la diputada Lorena Matzen mantuvieron una reunion previa en el Senado con Doñate, donde se evaluó el inicio de la actual gestión nacional, el estado de situación de los diferentes municipios, como así también del gobierno de la provincia.

Al cierre de la jornada, Doñate aseveró que “es imprescindible que logremos una articulación constante entre las gestiones locales y el gobierno nacional. Atravesamos un tiempo que nos demanda gobernar y trabajar con todos tal como nos ha pedido el presidente Alberto Fernández y nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”.