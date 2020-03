COVID-19: estudian un posible caso de paciente con neumonía

(ADN).- Salud Pública estudia el caso de una mujer de Viedma que ingresó al Hospital con neumonía, pero que no tiene vínculo epidemiológico: no viajó al exterior ni tuvo contacto estrecho con alguien infectado. Es por ello que para el Gobierno, no ingresa como caso sospechoso.

Así lo afirmó hoy la secretaria de Políticas de Salud de Río Negro, Mercedes Iberó, en el habitual informe que se brinda a la prensa a través de las redes sociales del gobierno.

La paciente trabaja en una farmacia de la ciudad, es por ello que los dueños cerraron el local de forma preventiva hasta tener el resultado del hisopado. La decisión, fue celebrada por la funcionaria quien evaluó que se actuó correctamente en este contexto.

Iberó también informó que se descartó el caso sospechoso del joven de El Bolsón internado en estado crítico en Bariloche. También se descartó que tuviera hantavirus.

En la provincia hay cinco casos de coronavirus confirmados, y ochos sospechosos -en buen estado de salud- a la espera de los resultados del Mabrán.