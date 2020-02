Sergio Wisky será parte de conducción nacional del PRO

(ADN).- El ex diputado nacional, Sergio Wisky, será parte de la nueva conducción nacional del PRO, el partido del ex presidente Mauricio Macri, que encabezará la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El rionegrino será uno de los vocales titulares junto a Ritondo y Dietrich, entre otros.

Ayer, el partido presentó -de forma unánime y con lista única- las nuevas autoridades. El PRO quedará a cargo de Patricia Bullrich, y la acompañarán el diputado nacional por Santa Fe, Federico Angelini, como vicepresidente 1°; la senadora Laura Rodríguez Machado, como vicepresidenta 2° y el secretario de Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Macchiavelli, como Secretario General.

“Para mí es un orgullo y una responsabilidad dirigir el PRO. Agradezco a Mauricio Macri y me comprometo a trabajar por la libertad, la transparencia, la igualdad de oportunidades y el progreso y la autonomía personal como motores de todo cambio positivo en la sociedad”, dijo Bullrich, al hacerse cargo de su nuevo puesto.

Por su parte, Macchiavelli indicó que “todos los que comparten nuestros valores nos piden que trabajemos juntos, que no aflojemos. Por eso es muy importante haber logrado una lista consensuada y unificada. Es una señal inconfundible que estamos juntos, trabajando en diálogo en esta nueva etapa”.

Vocales

Los vocales titulares serán Carmen Polledo, Cristian Ritondo, Gladys Moisés, Fernando De Andreis, Karina Spalla, Esteban Bullrich, Camila Crescimbeni, Néstor Grindetti, Verónica Barbieri , Guillermo Dietrich, Alfredo Luis De Angeli, Alicia Nidia Moirano, Martín Goerling, Omar De Marchi, Sonia Cavagnini, Sergio Wisky, Raúl Schiavi.

Vocales suplentes

En tanto, como vocales suplentes fueron elegidos Adriana Montes, Carlos María Brun, Alejandra Olmedo, Carlos Molina, Natalia Sánchez Ejarque, Leandro López, Susana Lazzari, Gustavo Ferrari, Alejandra Nahiara Tuma y Leonardo Juan Manazzoni.