Piden informes por proyectos mineros en la Región Sur

(ADN).- El legislador Facundo Montecino Odarda (FdT) elevó tres pedidos de informes a organismos provinciales que habrían autorizado la perforación de pozos para los trabajos de la empresa Patagonia Gold, que desarrolla un proyecto minero a 80 kilómetros de Jacobacci.

Se trata de la minera Aquiline Argentina –perteneciente a Patagonia Gold en el proyecto Calcatreu-, firma que se trazó el objetivo de comenzar con las excavaciones en busca de oro y plata. Para esto, habría solicitado la autorización de perforación en una región que se encuentra afectada por la Emergencia Hídrica desde hace varios años.

El legislador manifestó su preocupación por los avances de los proyectos mineros metalíferos a gran escala en la Región Sur.

Su pedido de informes cuenta con el acompañamiento de la totalidad del bloque del Frente de Todos: María Eugenia Martini, José Luis Berros, Alejandra Más, Alejo Ramos Mejía, Marcelo Mango, Ramón Chiocconi, Nicolás Rochas, Ignacio Casamiquela, Gabriela Abraham, Pablo Barreno, Luis Noale, María Inés Grandoso, Luis Albrieu, Daniela Salzotto, Daniel Belloso, y Alejandro Marinao.

Montecino Odarda pidió informes al Departamento provincial de Aguas, a la Secretaria de Energía y a la Secretaria de Ambiente de Río Negro con el fin de obtener información acerca de los estudios hidrogeológicos que se tuvieron en cuenta para dar la autorización; cuáles son los fundamentos técnicos que avalan la aprobación de actividades minera metalífera; qué actos administrativos se llevaron a cabo para lograr la autorización; qué Estudios de Impacto Ambiental se presentaron; de qué manera se dará cumplimiento a la ley 3266 que regula el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, saber si se hará una audiencia pública y –en ese caso- cuándo se concretará; y de qué forma se implementara la consulta previa, libre e informada y participación de las comunidades originarias en la toma de decisiones y el consentimiento para el desarrollo del proyecto mencionado.

Vale recordar que la megaminería metalífera es resistida desde hace casi 20 años en la región de la meseta chubutense y rionegrina debido a la metodología utilizada de alto impacto ambiental, el uso de productos químicos contaminantes y la gran cantidad de agua que demanda. La ley “anticianuro” de Rio Negro, lograda por la protesta y lucha de las movilizaciones sociales, fue derogada en 2011 y hasta hoy se pide su restitución.

Es importante destacar que en la región sur conviven gran número de comunidades originarias que deben ser consultadas en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y la Constitución Nacional.

En relación al proyecto Calcatreu, desde el año 2005 existe una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la provincia -«CO.DE.C.I. DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ACCION DE AMPARO»- accionando contra la PROVINCIA DE RIO NEGRO y la MUNICIPALIDAD DE INGENIERO JACOBACCI y en forma solidaria AQUILINE ARGENTINA S.A. y/o quien o quienes resultan responsables en nombre de esta última, por lesionar, restringir y alterar con ilegalidad y arbitrariedad manifiesta derechos y garantías del Pueblo Nación Mapuche, reconocidos por la C.N., Tratados y leyes vigentes.

El legislador Montecino Odarda afirmó que “el gobierno provincial debería suspender las autorizaciones que emite porque no existe consentimiento de las comunidades para hacer megaminería y porque hay una conciencia social rionegrina que viene diciendo que no avala esta actividad contaminante. Seguiremos defendiendo los derechos constitucionales de la población, apoyando los proyectos y actividades económicas tradicionales sustentables y no contaminantes.”