La novel funcionaria esbozó críticas a la gestión anterior. Apuntó contra su antecesora y la respuesta del ex gobernador no tardó en llegar. Se encendieron las alarmas en Casa de Gobierno y hasta Arabela tuvo que desautorizar a su Secretaria de Género. Sólo un reto? O quedó en la puerta de salida del gobierno?

