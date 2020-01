INADI contra Pichetto: fomenta “la violencia injustificada”

El INADI repudió las declaraciones del ex compañero de fórmula de Mauricio Macri sobre los inmigrantes en la Argentina y señaló que “las personalidades políticas que hacen aseveraciones sobre grupos étnicos de la población fomentan la exclusión social y la violencia injustificada; no pueden desconocer su impacto social y político”.

El organismo que preside Victoria Donda indicó que “transitamos un momento delicado del país, con niveles récord de pobreza, como para poder tomar como ingenuas las declaraciones del ex senador Miguel Ángel Pichetto sobre personas inmigrantes en nuestro país”.

El ex senador rionegrino, quien esde el 30 de diciembre de 2002 hasta el 11 de junio de 2019, fue el presidente del bloque Justicialista del Senado de la Nación, formuló declaraciones periodísticas donde señaló que el conourbano bonaerense es una “muestra que somos el ajuste de Bolivia, Paraguay, Perú y Venezuela”, cuyos ciudadanos “demandan salud pública, alimentos, planes y AUH”.

Ahora, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo le respondió a Pichetto que “La Argentina que estamos intentando re-construir necesita de todxs para poder salir adelante con políticas de inclusión y no con declaraciones racistas que no enfrentan la situación de manera seria y sincera. Las personalidades políticas que hacen aseveraciones sobre grupos étnicos de la población fomentan la exclusión social y la violencia injustificada; no pueden desconocer su impacto social y político. Son precisamente esas mismas personas quienes deben conocer mejor que nadie y tener en cuenta que el suelo argentino está habitado por sociedades plurales y multiétnicas desde hace decenas de años y que eso es precisamente lo que enriquece a nuestra Nación, y no lo que la perturba”.

Sostiene además que “en nombre del falso nacionalismo se han cometido crímenes atroces que recuerdan a los peores años de la democracia y a las persecuciones típicas de la dictadura a quienes son y piensan distinto. Son las políticas sociales, de inclusión y solidaridad, las que solucionarán los dilemas actuales en materia inmigratoria”.