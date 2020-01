Balogh: «El aumento del boleto fue insuficiente»

(ADN).- El titular de la empresa Ceferino, Fabricio Balogh, afirmó que el aumento del boleto de colectivo aprobado por el Concejo Deliberante en la última sesión fue “insuficiente”. El empresario señaló que de acuerdo a la resolución 422 que rige desde el gobierno de Cristina Kirchner, “a junio del año pasado el boleto de colectivo debería estar en 41 pesos” y que en las actuales condiciones, el servicio “corre peligro”.

Además, en declaraciones radiales Balogh se quejó de “la demagogia de algunos concejales” que “hacen política con el dinero ajeno y ponen en riesgo cientos de puestos laborales”.

“Les pido a los concejales que no confundan a los usuarios: el congelamiento del presidente Fernández no es para todo el país, sino apenas para Capital Federal y zona metropolitana, ambas áreas que casualmente no sufrieron recortes en los subsidios como sí sufrimos las empresas del interior del país”, subrayó.

En consecuencia, Balogh le pidió a los concejales que criticaron el incremento del boleto, que «sean los primeros en exigir que le devuelvan a la Patagonia los subsidios perdidos».

Finalmente, el empresario explicó que “ya accedimos al congelamiento tarifario a El Cóndor que nos pidió expresamente el Ejecutivo y ahora tenemos otro incremento que lejos está de satisfacer nuestras expectativas».