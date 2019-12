(ADN).- «La Justicia rionegrina libera a un ex juez juzgado por corrupción de Menores, cuando hablamos que los jueces son una casta de hipócritas y corruptos no nos equivocamos». De esta manera, el legislador José Luis Berros (FdT) criticó la excarcelación del ex juez penal de Viedma, Juan Bernardi, quien fue condenado por el delito de corrupción de menores.

«La justicia de Río Negro es nuevamente cuestionada por la sociedad por ser un sistema que siempre cuenta con privilegios hacia aquellos que pertenecen a él y poseen cierto grado de jerarquía», manifestó.

El legislador del Frente de Todos se mostró en contra de la decisión, y manifestó a través de sus redes sociales su desconformidad y apuntó contra la justicia. “Con los pibxs no”, posteó.