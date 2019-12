«La banca le corresponde a Spósito», aseguró Larraburu

La senadora Silvina García Larraburu opinió sobre el conflicto abierto en el PJ de Río Negro y expresó su apoyo a la concejal Ayelén Spósito, considerando que, conforme a la Ley de Paridad, es ella quien debe asumir la banca como diputada nacional en reemplazo de la intendenta de General Roca, María Emilia Soria.

“Lamento que se haya puesto en duda la equidad, porque atenta contra las conquistas que hemos logrado en materia de género”, resaltó.

Y continuó: “El espíritu de la norma sancionada en 2017 busca abrir más lugares a las mujeres en las listas y en la función legislativa. Es inadmisible que se intente generar otra interpretación ignorando el momento histórico que estamos atravesando como sociedad”.

Larraburu consideró que la normativa es clara, dado que conforme a la Paridad de Género, cuando renuncia un diputado o diputada a su banca, el reemplazo debe ejercerlo alguien del mismo género. Aplica a la Cámara Baja y a la Cámara Alta, la única excepción es en el Senador o Senadora por la minoría, que se prioriza el titular sobre el suplente sin importar el género.

“Las mujeres, en general, y las que pertenecemos al peronismo, en particular, no podemos permitir que se vuelvan a repetir este tipo de atropellos. Los hombres han intentado conducir los destinos de la política históricamente, nosotras proponemos un cambio de paradigma fundado en la equidad y aún así no quieren dejarnos ocupar los lugares que nos corresponden”, añadió.

Y finalizó: “Mi total solidaridad con Ayelén Spósito, sin duda asumirá la banca que le corresponde como diputada nacional y me comprometo a trabajar mancomunadamente en pos de los derechos de los rionegrinos y las rionegrinas”.