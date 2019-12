Consenso político. ADN

Arabela Carreras consolida el diálogo como herramienta política. Salió en busca de consensos con Nación y los Intendentes. La crisis que generó el gobierno de Mauricio Macri impone desafíos de gestión en un contexto macro poco favorable. Y hasta que la economía se reactive, deberá gobernar en emergencia.

Por eso elevó a la Legislatura el proyecto -aprobado por unanimidad- que le concede la libre disponibilidad de partidas para encauzar el presupuesto y atender urgencias. Es cierto que el marco se lo dio el nuevo pacto fiscal que la Casa Rosada firmó con todos los gobernadores, lo que provocó el acompañamiento del bloque del Frente de Todos. Pero también hay razones domésticas: la Provincia no es Suiza.

Para consolidar la nueva etapa, la gobernadora también congregó a los 39 jefes comunales. Presentó su gabinete y las herramientas de gestión. Pero esencialmente, comprometió a quienes conducen los territorios a trabajar en un esquema de gobernabilidad. Y logró una foto potente.

El desafío para el gobierno no es solo administrar la crisis. Carreras debe cumplir con su idea de modernización del Estado y ello involucra también a los Municipios. Por caso, buscará modificar el esquema electoral provincial y los locales. Para ello, las Cartas Orgánicas (de las ciudades que aún no lo tienen) deberán sumar el voto parroquial que evita el acarreo. Y estudia implementar el voto electrónico.

Carreras quiere potenciar los esquemas de las economías regionales para generar riqueza y puestos laborales. Para ello bajará el impuesto a los Ingresos Brutos. Cree que si la economía local se dinamiza, tendrá un plus que la coparticipación no dará, al menos por ahora. En esa línea pretende que la Agencia «Río Negro Exporta» venda los productos rionegrinos en el exterior, un ingreso de dólares frescos. Será central el área energética y el crecimiento de Vaca Muerta, pero también el repunte de la fruticultura, y la consolidación del turismo, la ganadería y la agricultura.

Ese esquema tendrá un efecto dinamizante en las financias provinciales y municipales. Cada región de la provincia tiene un particularidad productiva. La gobernadora quiere que el Estado acompañe el crecimiento del sector privado. Pero ese desafío tiene un problema: la reforma laboral. Ése ítem depende del gobierno nacional. ¿Avanzará el Presidente? Las pymes están al borde de la quiebra y el alivio fiscal no alcanza. Hasta que la economía no comience a crecer y la industria recupere su plenitud de producción están asediadas por el costo laboral y la doble indemnización. Está claro que la nueva legislación apunta a que no haya despidos (imposible no acordar), pero deja sin margen a las pequeñas y medianas empresas que sólo pueden acomodarse -sin cerrar o ir a la quiebra- en un proceso de achique, hasta que la economía vuelva a encenderse.

Para que no haya despidos, la Provincia deberá gestionar programas nacionales (como los REPRO) para aliviar a las pymes locales. Un esquema de emergencia que funcionó los primeros años de gestión de Néstor Kirchner. También es prioritario reactivar la obra pública nacional en el territorio. Y acompañar a los municipios en sus desvencijadas finanzas.

Además, el gobierno no puede descuidar a sus proveedores. Un caso es el de Bariloche y el conflicto con el Sanatorio El Sol. La política de salud en la provincia es mixta, es decir, el sistema público se complementa con el privado. Y si el IPROSS no paga o no renueva sus convenios, habrá más empresas en situación de quiebra.

Carreras dedicó varios días de las últimas semanas en recorrer los despachos oficiales de Nación. Esta etapa sirvió de presentación y alineamiento con las políticas de la Casa Rosada. Con el tiempo llegarán las gestiones por obras, fondos y programas.

La gobernadora fue bien recibida. Ahora espera que ese nexo sea fructífero para Río Negro. Tiene a favor la situación global, la Casa Rosada no despreciará el respaldo de una provincia. Además, el kirchnerismo de paladar negro local ya dio el visto bueno para acompañar el crecimiento provincial, producto del cambio político. Ven en Carreras una aliada. Ya vendrá el tiempo electoral para diferenciarse. Ese gesto se notó en la llegada de los intendentes de Todos a Viedma, y el respaldo (pese a las críticas) de los legisladores en el paquete de leyes que se aprobó en el Parlamento.

Hoy, es tiempo del consenso político.