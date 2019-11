«Río Negro puede producir aceite de cannabis»

(ADN).- El Concejo Deliberante de San Antonio se encamina a aprobar una ordenanza que legisla el autocultivo de marihuana con fines medicinales en su ejido municipal. La sesión será mañana a las 17 y todo indica que la iniciativa ya cuenta con mayoría.

«Estamos decidios a dar batalla con esto, porque es un tema de salud» aseguró la concejal Ayelén Spósito del Frente de Todos.

En diálogo con LU15 indicó que «en la ordenanza planteamos un registro avalado por un médico de todas las personas que consumen aceite de cannabis, además, dar aviso a las fuerzas de seguridad sobre quienes están habilitados y pueden plantar… pero todo esto se tiene que reglamentar que es lo más importante, por eso se crea el Consejo Asesor que estará integrado por el Estado, universidades y las organizaciones sociales».

La Provincia tiene zonas (como el IDEV) donde cultivar, un laboratorio público (PROFARSE) para procesar el aceite, la guía de los científicos de las Universidades de Río Negro y el Comahue para garantizar los estándares de calidad, y una obra social (IPROSS) para conveniar con las farmacias para su distribución.

Un circuito estatal garantido para garantizar salud pública. Tanto, que los legisladores que finalizan su gestión el 10 de diciembre hicieron esfuerzos para avanzar en este sentido, pero el oficialismo impuso su mayoría y lo frenó.

Una de las posibles respuestas a ese impedimento puede ser la postura del gobernador Alberto Weretilneck, quien hace unas horas manifestó que no está de acuerdo con la legalización del cannabis porque es «muy peligroso».

“Una cosa es lo que significa como recurso medicinal y otra es naturalizar plantaciones y etc, etc, como se está dando en este momento”, manifestó. Y agregó: “está absolutamente comprobado médica y científicamente el daño que produce en la salud en la persona que consume marihuana por lo tanto lo que no podemos hacer es naturalizar”.

El gobernador intentó reducir a lo “puntual y focalizadamente los beneficios que trae para quienes tienen problemas clínicos y médicos», pero pidió «no naturalicemos como que la marihuana es algo bueno porque es algo absolutamente negativo”.

Spósito aseguró que «a veces las leyes van por detrás de la demanda social, por eso avanzamos de a poco por los municipios que es la manera de ir presionando a las provincias y a la nación para avanzar en una nueva legislación»

«Se está utilizando el aceite, es así, hay una demanda que hay que atender. Hay médicos que se están capacitando y están recomendando utilizar el aceite de cannabis. Por eso ya existe un convenio con el INTA, las universidades nacionales y el CONICET para darle el soporte científico al tema», agregó.

Y finalizó: «la provincia de Río Negro está en condiciones para empezar a producir el aceite y que se público