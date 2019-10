Storani: «no nos sentimos identificados con el macrismo»

El vicepresidente de la UCR Federico Storani señaló que “no tiene ningún sentido continuar en un armado que ha sido una coalición electoral pero no de gobierno”. “No nos sentimos identificados con el macrismo”, dijo el dirigente radical al remarcar la necesidad de diálogo “institucionalizado” ante la eventual llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada.

En diálogo con Política Argentina, el vicepresidente del Comité Nacional del radicalismo destacó que «en una coalición de gobierno tiene que haber la posibilidad de discutir las políticas públicas esenciales. Cosa que no ha ocurrido» y agregó que «este ha sido el gobierno del PRO fundamentalmente”.

“Si no hay un cambio de reglas extremadamente profundo no puede continuar dentro de Cambiemos”, señaló Storani y puntualizó que «muchos de nosotros no nos sentimos identificados ideológicamente con el proyecto del PRO”.

Señaló la necesidad de diálogo entre el radicalismo y el eventual gobierno de Alberto Fernández., porque «si nosotros estamos reclamando superar las divisiones anti sociales, la grieta y todo lo demás, es absurdo negarse al diálogo”.

Storani expresó que es necesario “institucionalizar” el diálogo. “Tiene que llamarse a los partidos, no a las personas igualmente consideradas».

“Si la crisis es profunda y prolongada en el tiempo lo que corresponde es ampliar la base de sustentación. Y ante una situación ya crítica es absurdo negarse a dialogar, pero, insisto, ese diálogo tiene que ser institucional”, dijo el dirigente radical.