Río Colorado: denuncian muerte por violencia policial

(ADN). – El abogado Leandro Aparicio denunció la muerte de un joven de Río Colorado quien habría recibido una fuerte golpiza por parte de efectivos policiales de esa localidad, quien falleció en el hospital José Penna, de Bahía Blanca, luego de ser atendido en el nosocomio riocoloradense y en el de La Adela, en La Pampa. También se radicó una denuncia por abandono de personas contra ambos centros de salud.

La madre del joven pidió a la Justicia rionegrina que acelere la investigación por la agresión y violencia de los policías provinciales que habrían provocado las heridas de muerte.

Según relató el abogado en Radio Encuentro, los hechos sucedieron hace más de diez días, tras un accidente de tránsito protagonizado por este joven en Río Colorado, quien tiene un accidente con un remis, junto a un amigo, y se dan a la fuga «porque estaban asustados o alcoholizados, pero son interceptados por la Policía”, dijo Aparicio.

Explicó luego que “el amigo consigue escapar, pero a él lo agarran, le pegan, lo llevan a la Comisaría, lo demoran por un rato y los mismos policías lo dejan en la casa de una amiga”.

A la mañana siguiente el joven dice tener mucho dolor y la amiga lo lleva hasta el hospital de la Adela, donde lo suturan, porque tenía la cara deformada a trompadas, pero del dolor en la garganta que manifestaba no le dicen nada y entonces se traslada al hospital de Río Colorado, donde tampoco lo tratan por esa dolencia. y tampoco le dicen nada”.

El abogado Aparicio contó que “ la amiga empieza a llamar al hospital de La Adela y les dice que los va a denunciar por abandono de persona, hasta que a las dos horas decide viajar en un remis, a Bahía Blanca y lo atienden en el hospital Penna, donde comprueban que tiene un golpe en la tráquea, que le termina provocando la muerte”.

“Ni bien fallece, los funcionarios del hospital hacen la denuncia penal por abandono de persona y refieren a una situación de violencia que ellos no pueden acreditar, porque no saben qué pasó, pero si hay testimonios”, aseguró Aparicio.

Los hechos fueron denunciados ante el fiscal de Río Colorado por la madre del joven fallecido, quien además manifestó que quiere ser querellante en la causa, a la vez que “desde la policía de Río Colorado pidieron el cuerpo para realizarle la autopsia, pero desde el hospita Penna les dijeron que no”, destacó la familia.

El abogado Aparicio denunció también que “la causa esta presentada y no tiene movimientos. El fiscal no llamó a los testigos, no dio aviso al Juez de Garantías» y agregó que también «me comuniqué con la Procuración para denunciar esto y me dijeron que se iba a comunicar”.

El abogado sostiene que existe un homicidio y un encubrimiento por parte de los policías y además del abandono de persona.