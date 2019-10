El Financial Times analizó con dureza la situación de Macri

El Financial Times, uno de los diarios económicos más prestigiosos del mundo, analizó con dureza a la situación de Mauricio Macri y aseguró que Alberto Fernández es el gran favorito para ganar las elecciones.

«Los problemas económicos de Argentina significan un desastre para las perspectivas electorales de Macri», es el título de la nota firmada por los periodistas Michael Stott y Benedict Mander y a la que hace referencia LPO.

Para describir el momento político que atraviesa el presidente, el periódico británico hizo foco en una de las marchas del «Sí se puede» con el que Macri cierra su campaña. «Es probable que nada en la manifestación disipe la imagen de Macri como un hombre muy rico que no está en contacto con las dificultades económicas que enfrenta la mayoría de la población bajo su gobierno», aseguran los periodistas del Financial Times.

«Un segundo año consecutivo de recesión, una fuerte devaluación del peso, un rescate récord de $ 57 mil millones del FMI, el aumento de la pobreza y el empeoramiento del desempleo serían graves para cualquier candidato que busque la reelección. Pero para un vástago de una de las familias más ricas del país, son especialmente tóxicos. De ahí la contrición del señor Macri», señala la publicación.

«En la economía, Macri se presentó en 2015 como el candidato del futuro, prometiendo que su equipo de tecnócratas competentes solucionaría los problemas económicos de Argentina. Ahora, habiendo fallado significativamente en hacerlo, está recurriendo a una apelación a valores como la tolerancia y la democracia que tienen poca resonancia más allá de su base de clase media», dice la nota.

«La percepción ahora es que Macri es un idiota que no tiene sensibilidad para personas, es de clase alta y no entiende nada», dijo el politólogo Luis Tonelli, según el Financial Times.