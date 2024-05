PRO: más allá de la interna, habrá alianza con LLA

(ADN).- La candidata a presidir el PRO de Río Negro, Patric Mc Kidd, aseguró que en 2025 más allá de quién gane la interna del partido, habrá unidad con la Libertad Avanza. La legisladora también aseguró que Aníbal Tortoriello se mantiene prescindente de este proceso, pero aseguró que no está alejado del partido. Y evaluó que lo ideal es que el dirigente cipoleño sea candidato a senador, pero allanar el camino a la gobernación en 2027.

«Buscábamos una lista de consenso, queríamos una lista de unidad y no se pudo dar», indicó. Mc Kidd competirá contra el presidente del bloque, Juan Martín, en la compulsa del 19 de mayo.

Dijo -en diálogo con CNN Radio Roca- que con el sector que representa, «buscamos mantener un rumbo creciente del PRO, como en las últimas elecciones, que pasó de tener 1 legislador a 13». Al ser consultada sobre la diáspora de la bancada, mencionó: «tal vez la ruptura se dio por las divergencia con la conducción del bloque. Primero se escindió el ARI y lo mismo nos pasó a nosotros. Buscábamos una presidencia distinta, que se renovara el bloque, no lo logramos y por eso decidimos abrirnos».

Y aclaró: «Esto no quiere decir que dejemos de ser PRO, así que por eso estamos tratando de llegar a la presidencia, para hacer algunos cambios dentro del partido como la Carta Orgánica, y trabajar más el territorio llegando más a la gente ,que faltó un poco en este último tiempo».

-Si gana que pasa con el bloque de La Libertad Avanza?, le consultaron.

«Estamos replicando lo que está ocurriendo a nivel nacional. Patricia Bullrich fue presidenta del PRO, y hasta que terminó su mandato, estando en el gobierno de Milei. O sea que no es tan terrible manejar el PRO sin estar en el bloque del PRO. No es un problema estar en un bloque que no es de nuestro partido».

-Cuáles son las diferencias con Juan Martín?

«Formas distintas de ver la política. Nosotros tenemos una forma más simple, somos personas -las de nuestra lista- que no ha estado en el Estado siempre, tenemos nuestra actividad y profesión por fuera de la política también, así que conocemos la vida de todos los días, sabemos lo que es pagar sueldos, pagar impuestos por tener empleados, trabajar en relación de dependencia… entonces vemos la vida de una manera distinta, y tal vez eso nos hace diferentes».

-El afiliado ve esa diferencia entre las listas?

Creo que sí. La gente busca ser entendida en sus problemas de todos los días. De todos modos, creo que el afiliado no está conforme con la interna, creemos que la gente hubiera querido ver una lista de unidad, pero bueno, no se logró. Buscábamos un presidente de consenso y con eso hubiera bastado, porque lo demás lo hubiéramos ido charlando. Pero no hubo aceptación del otro lado».

-Hubo intervención del partido nacional?

«Sabemos que no es conveniente tener una interna, porque en un partido de 3.500 afiliados que va a votar un porcentaje menor… es raro esto. Pero bueno, no tuvimos ningún comunicado del PRO nacional, ellos en su momento nos dijeron que no iban a intervenir en las internas y pusieron un veedor a instancias de la otra lista creo. Estamos dispuestos al diálogo pero todo indica hasta hoy, que vamos a internas. Yo entiendo que no es lo ideal pero no hay otra manera. Será hasta último momento, en el PRO nacional a último momento se presentó una sola lista, pero no sabemos lo que va a pasar en Río Negro».

-En el 2025 habrá una sola lista entre el PRO y LLA?

«Calculo que tendremos que ir juntos, es la idea. Todo dependerá de las elecciones de ahora, pero yo creo que por más que nosotros no ganemos y gane la lista de Juan, no creo que tenga otra idea que no sea hacer una alianza con La Libertad Avanza y alguún otro partido, para poder llegar a hacer una buena elección en el 2025».

-Tortoriello buscará ser reelecto diputado?

«Sí, también puede ser la senaduría, cualquiera de los dos. Lo ideal sería Tortoriello senador para luego ir por la gobernación en 2027».

Mc Kidd indicó que «Tortoriello se mantiene completamente alejado, no participa de esta interna». Así lo despegó de cualquier resultado (especialmente negativo), y lo mostró sobrevolando las disputas terrenales partidarias. Además, la legisladora reveló que «el primer acuerdo que habíaamos hecho era que ni él ni Juan Martín se presentarían como candidatos. Tortoriello cumplió y Juan decidió participar».

Sim embargo subrayó: «Tortoriello no está alejado del PRO, pero sí de esta interna».