Kicillof se pone al frente del rechazo a la Ley Bases

(ADN).- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, está decidido a posicionarse como el líder de la oposición. Y un primer golpe de efecto sería lograr una derrota del oficialismo en el debate de la Ley Bases y del paquete fiscal que busca aprobar el Poder Ejecutivo.

En ese contexto, desde hace algunos días el referente kirchnerista comenzó a tener más presencia en el grupo de WhatsApp que comparte con los otros seis gobernadores del peronismo: Raúl Jalil, Martín Llaryora, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela y Osvaldo Jaldo, reveló InfoBae. En ese espacio de contacto virtual, Kicillof presiona para que no haya ninguna fuga del bloque de Unión por la Patria en el Senado. Lo admitió públicamente: la idea es detener las dos iniciativas que La Libertad Avanza busca aprobar en la Cámara alta.

La estrategia del gobernador bonaerense es ocupar ese rol antagonista en todos los ámbitos, ante la falta de un referente que se ponga al frente de la discusión y esté dispuesto a ser el blanco de todos los dardos del oficialismo. Por eso, busca convencer al resto de sus colegas para que no haya disidentes al momento de votar.

“El problema que tenemos es que varios se hacen los giles. Milei dejó el látigo y abrió la billetera. Lo que no ven es que cuando esto pase, vuelve el látigo”, explicó un hombre del entorno de Kicillof, que se muestra bastante molesto con el resto de los mandatarios provinciales y reconoce que la pulseada “está difícil”.

El jefe del bloque de UxP, José Mayans, asegura que tiene a los 33 senadores alineados. Ayer lo volvió a repetir el senador Oscar Parrilli.

La ventaja con la que cuentan es que varios senadores no responden a sus gobernadores, en algunos casos porque son de fuerzas políticas diferentes y en otros porque son de líneas internas diferentes. El problema que observan es que los mandatarios del PJ “conversan y negocian con la Casa Rosada”, y temen que a partir de eso puedan pasar dos cosas. La primera es que esos senadores presten el voto para aprobar en general, pero después busquen imponer cambios en particular. Si eso sucede, las leyes deben volver a Diputados y de esa manera se quitan la responsabilidad. La segunda opción es que alguno tenga un viaje impostergable y se ausente; de esa manera podría esquivar la responsabilidad y el enojo de sus compañeros de bloque.

En el Senado las ausencias pesan, y mucho, a la hora de contabilizar los votos. Y el rumor es que puede haber varias al momento de la definición.

En paralelo, y como forma de presionar, Kicillof piensa movilizar a la militancia el día de la sesión. Lo reconoció el ministro de obras públicas bonaerense, Gabriel Katopodis, quien aseguró: “No es tiempo de especular, ni de pensar que ‘ya está’ porque fuimos a la marcha con los universitarios… Hay que salir porque de la única forma que se le gana a esta gobierno es en la calle”.

Katopodis ha demostrado durante la campaña que hay que dar la discusión en la calle, convenciendo a uno por uno. Pero también sabe que una multitud en la puerta del Senado puede generar un cambio. Es por eso que aseguró: “Si el 16 de mayo se sesiona, tenemos que hacer una gran manifestación al Congreso. Los dirigentes, los estudiantes, los gremios, todos tienen que estar ahí”.

“No hay dudas de que es una ley estructural, un negociado que define los próximos 30 años en nuestro país. Por eso no quieren discutir artículo por artículo, por eso no dan la cara ni explican a quiénes favorece claramente. Esta no es la ley que necesita el Presidente para gobernar, es la que beneficia a sus 15 amigos multimillonarios. Lo único que limita a Milei es la gente en la calle, lo venimos planteando con Kicillof y vamos a seguir movilizándonos. Si esa ley se aprueba, la Argentina que sigue es responsabilidad de Milei, de cada senador y diputado que va a tener que rendir cuentas”, advirtió el ministro.

El debate en comisiones comienza este martes con la presencia de funcionarios nacionales. Esta misma dinámica se repetirá el miércoles, mientras que el jueves serán sólo los senadores. El oficialismo buscará dictaminar para poder ir al recinto el jueves 16 de mayo.