Bariloche: Rugby en homenaje a jugadores desaparecidos

(ADN).- En Bariloche se realizará el IV Torneo Nacional de Rugby en Homenaje a los jugadores desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Será durante el sábado 9 y el domingo 10 de novimebre.

El Torneo incluirá charlas de los familiares de los rugbiers que se realizarán en la sede de la Universidad Nacional del Comahue (Quintral Nº 1250), además del evento deportivo principal.

¿Cómo surgió la idea?

A principios del año 2014, Carola Ochoa decidió darse a la tarea de honrar la Memoria de los pocos Rugbiers desaparecidos que se conocían entonces, los cuales llegaban a 34 (investigados por 3 periodistas reconocidos) y se propuso armar una lista con rugbiers de todo el país, por lo que viajó a todas las provincias de Argentina.

Esos datos los iba comparando con los registros de la CONADEP. En solitario y durante un año, siguió confeccionando una lista interminable. Carola empezó a investigar y pasaron de ser 34, a 52 y luego 120. Hoy en día, llegan a 151.

“De los 220 deportistas federados que reconoce la CONADEP, 151 son rugbiers”, contó Martín Trebino, coordinador del evento en diálogo con ANB. “Esto no tiene una respuesta y eso también es parte del evento. No hay un culeo que nos diga que eran todos del ERP, o de la JP o que todos optaron por la lucha armada, hay de todo; hay catequistas que fueron a trabajar a las villas, hay quienes participaron de la UES y también hay quienes optaron por la lucha armada y pertenecieron a Montoneros o a la FAR. Lo que los une es que todos fueron rugbiers de distintos clubes del país y todos participaban activamente de sus categorías respectivas”, sostuvo.

Al ser consultado sobre por qué se realiza este evento en nuestra ciudad, Trebino, quien además es el secretario de la Unión de Rugby de los Lagos, reflexionó que “quizá no somos una ciudad emblemática del rugby, pero si somos una ciudad que, por cómo se fue formando socialmente, sí es una sociedad que tiene una defensa muy arraigada culturalmente en la defensa de los Derechos Humanos”.