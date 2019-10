«Rousiot es la mejor candidata para Viedma», alentó Martínez

(ADN).- “El Frente de Todos es la única propuesta que entiende a la situación social como un acto de justicia, lejos de prebendas y limosnas». Así, el legislador peronista Raúl Martínez, convocó a votar a Evelyn Rousiot como Intendenta de la capital rionegrina.

«Para nosotros, como ha quedado expuesto en esta campaña, lo más importante es el otro, porque consideramos al ser humano como centro de la escena, como núcleo de la sociedad, y por ello aborrecemos de las prácticas clientelares que nuevamente han quedado expuestas en este proceso electoral”, señaló Martínez.

El dirigente viedmense indicó que “se ha elaborado y propuesto un plan de trabajo integral para Viedma, pensado y desarrollado desde nuestros equipos técnico – profesional, integrado por vecinas y vecinos de la ciudad comprometidos con el presente y el futuro de nuestra ciudad”.

“Nuestra lista, que representa a todos los sectores de nuestra comunidad sin exclusiones, confluye en una mirada viedmense de sus problemas más acuciantes: la falta de trabajo, la inseguridad, el deterioro del medio ambiente y la falta de puesta en valor de sus valores representativos, constituyen el principal objetivo a abordar con decisión impostergable”, dijo Martínez.

El legislador detalló además que “somos los únicos que pusimos el derecho a la tierra y a la vivienda como rector organizador de la comunidad, tanto en lo laboral como familiar y cultural. Hemos dado datos concretos y conocimientos certeros de cómo, dónde y con quién se debe ejecutar una política integral que atañe a uno de los derechos humanos más elementales”.

“Viedma tiene una nueva oportunidad histórica para incorporarse a un modelo nacional que encarnan Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Colocar nuestra ciudad en el concierto del gobierno del Frente de Todos a partir del 10 de diciembre nos permitirá incorporar políticas nacionales en beneficio de nuestros vecinos”, reflexionó Martínez al contextualizar las elecciones locales con el proyecto Nacional y Popular.

Y concluyó: “Evelyn Rousiot es la mejor candidata, no tengo dudas, no solo por su fortaleza como mujer comprometida y sensible, sino también por capacidad y conocimiento para gobernar la ciudad”.