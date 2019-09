Ocampos destacó fallo en favor de empresa frutícola

(ADN).- El legislador Jorge Ocampos, destacó el fallo de la jueza civil de Roca, Carmen Villalba, quien resolvió que la empresa Standard Fruit Argentina debe abonarle a una empresa frutícola la diferencia mal liquidada de la fruta en el marco de las leyes de Transparencia Frutícola y de Mesa de Contractualización Frutícola.

Se trata del pago del precio de referencia fijado por la empresa y no a criterio del exportador y por lo tanto la firma Standard debe casi 300 mil dólares por fruta mal liquidada, de acuerdo al trabajo de peritos contables contratados a tal efecto.

«Hemos luchado durante muchos años para que en Río Negro se cumpla con lo establecido por las leyes mencionadas, que regulan el negocio frutícola”, dijo el presidente del bloque Cambiemos CC-ARI. Destacó que estas normas “protegen al productor primario de las posibles arbitrariedades de las firmas empacadoras y/o productoras, dominantes en el mercado y que reciben la fruta en ‘consignación’, aunque, las mayoría de las veces, termina siendo una entrega a ‘resignación’. No es posible que la mayoría de las operaciones de compra-venta, sean realizadas sin un contrato acorde».

Destacó Ocampos que este fallo, «lamentablemente, es una excepción y no una regla, y no por una responsabilidad de la justicia, muy lejos está de ello” y recordó que las causas por (malas liquidaciones, solo han tenido sentencias en cuatro ocasiones en más de 10 años” y expresó que el productor primario, el eslabón más débil de la cadena frutícola, siempre es el más perjudicado, con la excusa de que la actividad es ‘»tomadora» y no «formadora» de los precios, pero así como es fundamental que el sistema sea competitivo en los mercados internacionales, también lo es que sea inclusiva y equitativa a la hora de repartir beneficios, ya sea que se trate de fruta de calidad o bien de descarte.