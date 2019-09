«El fallo no menciona abandono de persona”

(ADN).- La familia de Santiago Maldonado cuestionó el fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que ordenó reabrir la causa de su muerte. Lo califican de “contradictorio y por lo tanto arbitrario”. Y criticó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por «instalar» la versión de abandono de persona.

«La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia admite que no se realizaron las medidas de prueba necesarias y reconoce que la autopista debe ampliarse, en especial en cuanto a la data de la muerte de Santiago» expresaron. «Si no se sabe cuándo, no sabe cómo. ¿Entonces por qué este tribunal descarta la desaparición forzada seguida de muerte?», cuestionó la familia.

Mediante un comunicado, aseguraron que «en este fallo no se menciona ni se escribe en ninguna parte ‘abandono de persona’, por consiguiente esa versión instalada desde el mismo momento en que se conocía el fallo por todos los medio de comunicación y el Poder Ejecutivo, a través de la ministra de seguridad Patricia Bullrich, es falso».

La mención es porque Bullrich, además, dijo que «lo de abandono de persona está dirigido a los compañeros de Maldonado que no hicieron nada».

«En cuanto a la afirmación de la Ministra de que el fallo habla de la comunidad mapuche es incorrecto. Jurídicamente la responsabilidad solo es del que tiene obligación y, en este caso, la obligación era de Gendarmería Nacional y por ende del Ministerio de Seguridad», indicó la familia Maldonado. «Por esta razón la Cámara revoca el sobreseimiento del gendarme Emmanuel Echazu», subrayaron.

Por último, indicaron: «Nosotros vamos a seguir exigiendo que se inicie la investigación por desaparición forzada seguida de muerte de SANTIAGO a cargo de un grupo de expertos independientes, petición reiterada por Sergio Maldonado el mismo 6 de septiembre personalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos».