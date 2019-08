«Ya no sirve que entreguen el software, si hay fallas no podemos introducir ajustes», aseguró Jorge Landau, sobre la decisión de la Cámara Nacional Electoral de obligar al Gobierno a entregar el software que utilizará Smartmatic para transmitir los datos durante el escrutinio provisorio y agregó que “debía ser entregado treinta días antes del acto electoral y lo venimos reclamando desde que ese plazo se venció».

El apoderado del Partido Justicialista Jorge Landau aseguró que si bien el Gobierno entregaría el software que utilizará Smartmatic para transmitir resultados del escrutinio provisorio ya no habrá tiempo de introducir cambios por lo que su entrega en este momento «ya no sirve de nada».

«El software debía ser entregado treinta días antes del acto electoral y lo venimos reclamando desde que ese plazo se venció. Ya no sirve de nada porque no podemos hacer ningún tipo de prueba ni nada», aseveró Landau en diálogo con AM 1050.

Además de aclarar por qué no dan los tiempos agregó que en caso de que existan fallas en el funcionamiento la empresa no llegará a «introducir los ajustes necesarios» para el próximo domingo cuando se celebren las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

Ante este panorama Landau reveló que el Frente de Todos designará «un fiscal informático en cada una de las escuelas para verificar el traspaso de información» con el que se llevará adelante el escrutinio provisorio, a través del escaneado de telegramas y no ya -en buena parte de los centros de votación- a través del traslado físico de esos telegramas por parte del Correo Argentino.

«Es una actitud completamente formal, para decir que cumplieron, pero no sirve de nada que hayan cumplido ahora porque se torna ilusoria la posibilidad de revisar con anterioridad el software, cuando la obligación del Gobierno era entregarlo 30 días antes», aseguró Landau