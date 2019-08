Los radicales se despegan de Macri y de Cambiemos

Los radicales empezaron a despegarse de Mauricio Macri tras su derrota en las PASO y ya se pone en duda la continuidad de la alianza con el PRO, sobre todo si se confirma en octubre el triunfo del peronismo, publicó la LPO.

El presidente del partido a nivel nacional y gobernador más poderoso de la UCR, Alfredo Cornejo, salió a dejar muy en claro con sus declaraciones que «nunca función la coalición» que llevó a Macri al gobierno.

Cornejo dijo que no es parte del Gobierno y pidió que no lo hagan responsables de las decisiones de Macri, además de pedir que se acuerde «una gobernabilidad económica» con Alberto Fernández para los últimos cuatro meses del gobierno.

«Yo no soy miembro del gobierno, yo soy gobernador de Mendoza. No tengo ninguna influencia sobre el gobierno», dijo el radical en una muy tensa entrevista con Antonio Laje en América. «Yo doy mi opinión, no emito los decretos, no me hagan cargo a mí», agregó.

El mendocino remarcó que junto con Gerardo Morales siempre le marcaron las diferencias al gobierno, pero sugirió que no fueron escuchados en temas clave como el desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. «La historia de estos tres años y pico es que la mayoría de las decisiones las tomó en soledad el Presidente», dejó claro.