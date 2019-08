Bariloche: Andrea Galaverna quedó afuera de la elección

(AD). – Según un fallo del Superior Tribunal de Justicia de esta mañana, Andrea Galaverna, no podrá competir en las elecciones municipales de Bariloche. El Máximo tribunal judicial rionegrino rechazó la apelación de la ex Defensora del Pueblo, que apeló una resolución del Tribunal Electoral que no reconoció su candidatura a intendente por el Frente Grande.

El Tribunal Electoral había dictaminado que el FG no podía presentar candidatos a las elecciones municipales para el 1 de septiembre, en razón que era parte de la Frente de Todos que participa con candidatos propios.

El fallo, que lleva la firma de los integrantes del STJ que firman Ricardo Apcarian, Sergio Barotto, Enrique Mansilla, Adriana Zaratiegui y Liliana Piccinini, sostiene que “el recurso interpuesto no puede prosperar, toda vez que los agravios expresados no logran conmover el temperamento del fallo del Tribunal Electoral Provincial. El Superior Tribunal de Justicia ha dicho que los agravios deben ceñirse a demostrar especialísimos supuestos de error jurídico -los que deben ser cabalmente demostrados- o de arbitrariedad manifiesta”.