Encuentro institucional y suspicacias políticas

(ADN).- El día en que la conducción nacional de Cambiemos decidió no avalar la lista de senadores en Río Negro, llegó el gobernador de Jujuy a Río Negro y terminó de encender las suspicacias políticas. Gerardo Morales vino al INVAP ayer, empresa que recorrió junto al gobernador Alberto Weretilneck.

Un sector de la dirigencia radical lo leyó como un respaldo político. A la mañana, se conoció la información que Cambiemos deja libre el tramo a senadores, lo que beneficia la postulación del rionegrino al Congreso.

Varias fuentes de la UCR transmitieron su enojo. Aseguran que cuando el rionegrino fue a la provincia del norte a firmar el acuerdo para desarrollar un proyecto de construcción de una central termosolar, comenzó la tarea para convencer a la dirigencia nacional de truncar la postulación de los candidatos a senadores que, se sabía, encabezaría un boina blanca.

Aún no estaba el nombre, pero el Comité rionegrino pensaba en colaborar con la jugada. Después, el partido nominó al ex intendente de Bariloche Marcelo Cascón, quien no estuvo dispuesto a bajar su candidatura. Las presiones se fueron sumando pero el hombre resistió.

La solución llegó desde Nación.

Según pudo saber esta agencia, ayudó el senador Miguel Pichetto. Weretilneck había calculado los riesgos de la boleta corta, pero no estaba dispuesto a sumar su nombre a la lista de Juntos por el Cambio.

¿Por qué el macrismo aceptó? Habría un compromiso de respaldar la fórmula Macri-Pichetto en un eventual balotaje.

Pero en el Frente de Todos aseguran -y eso fue propagado por Ministros provinciales en los últimos días- que JSRN alentaría el corte en favor de la fórmula Fernández-Fernández en las PASO y octubre. «Juega a dos bandas» se quejan.

Aún si todas las versiones expuestas más arriba fuesen erróneas, en el macrismo rionegrino nadie puede explicar por qué se bajó la lista de senadores. Si los partidarios de Macri están seguros de polarizar con el kirchnerismo, tendrían aseguradas un par de bancas (diputado y senador) en el Congreso.

Entonces… en función de qué objetivo resigna un senador?

Las encuestas no le dan a Cambiemos una chance (por ahora) de polarizar con el Frente de Todos. Según diferentes sondeos, hay «voluntad del electorado rionegrino de votar a Weretilneck». Es cierto que todavía las PASO están lejos y el escenario podría modificarse.

Lo cierto es que la decisión nacional dejó disconformes a diversos sectores de Cambiemos.