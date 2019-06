Lo que dejó el apagón

En medio del malhumor social por la marcha de la economía y un peronismo cada vez más encolumnado, en la gobernación existe enorme preocupación por los números que están acercando las encuestas, señala una nota de Jorge Joury en diariofull de La Plata.

María Eugenia Vidal tuvo su peor semana. La perturbó notoriamente el gigantesco apagón de la empresa Edelap en la zona Norte de Plata, que afectó a más de 20 mil vecinos y arrojó pérdidas estimadas en más de 1.100 millones de pesos.

La nota precisa que la explosión de un cable de 132 mil voltios no hizo otra cosa que desnudar la falta de controles por parte de los organismos del Estado y la carencia también de inversiones. Hay que destacar que Edelap tenía suficiente billetera como para mejorar la calidad del servicio y evidentemente no lo hizo. Obtuvo ganancias por el 670% en 2018. Tiene que ver con que desde 2016, la gobernadora le concedió tarifazos por el 3.600%. Pero tanto ella, como el intendente de La Plata, Julio Garro, resultaron los principales heridos por las esquirlas de la situación social que se generó y que le dio armas a la oposición para disparar con munición gruesa contra el oficialismo.

A pesar de que la gobernadora logró un importante resarcimiento para los pobladores, no alcanza para cauterizar las heridas que provocaron los días de caos familiar y el miedo a los saqueos. Edelap presentó los balances referidos a 2018. Ganó 2528 millones de pesos en 12 meses, cifra récord. ¿No tenía la plata suficiente para invertir?

Otra mala señal que impactó en los umbrales de la residencia de la calle 6, es que se agravó la desigualdad en el primer trimestre y la brecha de ingresos entre el decil más rico y el más pobre de la población se amplió de 20 a 21 veces en un año. Son datos oficiales del Indec y una fiel muestra de que la crisis no golpeó a todos por igual. En base a este informe y a otros datos oficiales, dos mediciones privadas calcularon que la pobreza se disparó al 35% en el «semestre móvil» que va desde octubre de 2018 a marzo de 2019, lo que implica que en un año hubo casi 4 millones de nuevos pobres. Así, alcanzó su peor nivel desde 2008, dice Joury.

Vidal sufre los impactos. Y ahora le toca remar contra viento y marea para despejar la bronca. No obstante, el camino hacia las elecciones de octubre se le presenta espinoso. Allí pondrá en juego 34 bancas. Son 21 en Diputados y 13 en el Senado, que corresponden a los legisladores que ingresaron de la mano de su triunfo en 2015. Necesita al menos mantener ese posicionamiento para hacer frente al peronismo y el massismo en caso de ganar, o para resistir como oposición si pierde. Hay que tener en cuenta que Buenos Aires concentra casi el 40 por ciento del padrón electoral del país y es considerada la madre de todas las batallas. La pelea por el control de la Provincia se anticipa decisiva para la carrera a la Casa Rosada.

La vara más alta para la clase media

Las mediciones están señalando que la clase media baja probablemente sea la que defina la inclinación del voto en octubre próximo. Con este cuadro de situación, las primeras espadas de María Eugenia Vidal miran entonces hacia el conurbano. Allí está el nicho del 70% de los votos bonaerenses, que se identifican en su mayoría con ese segmento de votantes notoriamente castigados por la inflación, los tarifazos y la falta de empleo.

Aunque se entusiasman con estas señales, en el PJ no se golpean el pecho. Reconocen que no hay que descuidarse, ya que en el PRO tienen destreza para jugar a fondo en los procesos electorales. No obstante, esta vez la cuestión económica pesa fuerte y pone al oficialismo contra las cuerdas. Para revertir ese estigma, Vidal se ha propuesto salir a mostrar las obras que se hicieron en los diferentes distritos, ya sea cloacas, agua y pavimento y que en la gestión anterior brillaban por su ausencia. Pero el camino no es fácil. Además, la gobernadora deberá comer votos de los intendentes, aprovechando algunas inquinas que genera la candidatura a gobernador de Axel Kicillof y el botín que logró La Cámpora en las listas.

El avance de Kicillof

También en la nota publicada por diarioful, se analiza que a los operadores de Vidal les preocupa el crecimiento de Axel Kicillof, que está muy instalado en la opinión pública bonaerense. No hay que olvidar que el ex ministro de Economía viene sembrando desde hace tiempo. En tres años hizo 113 actos en 91 municipios. Con dos parlantes, un equipo de mate y un Renault Clío modelo 2011, ya lleva recorridos 50 mil kilómetros en un vehículo al que denominan «Kicimóvil».

A la gobernadora además le preocupa el precio que pagará por el enorme apagón en la zona norte de La Plata que comenzó el sábado de la otra semana por la noche. Allí Edelap quedó en el ojo de la tormenta tras los cuatro días de caos, miedo, tensiones y piquetes que desnudaron la falta de inversiones por parte de la empresa y la ausencia de controles del gobierno de María Eugenia Vidal. Eso fue aprovechado por la oposición, que puso toda la artillería sobre ella y el intendente Julio Garro. (Foto: diariofull)