(ADN).- El presidente de la Asamblea provincial de la CC-ARI, Javier Acevedo, reivindicó la lealtad del espacio en las elecciones del 7 de abril, diferenciando esa actitud con sectores de la UCR y el PRO que acompañaron a Cambiemos. En consecuencia, reclamó para el partido encabezar una de las listas en octubre.

Así, el dirigente de Roca -en diálogo con Frecuencia VyP- ratificó lo definido por la Asamblea que el sábado se reunió en Viedma.

«El único partido que no sacó los pies del plato fue el ARI» dijo Acevedo. «Nosotros no jugamos a especular» en cambio, «parte de la UCR y del PRO no demostraron una fuerte de decisión de acompañar a Cambiemos y a Lorena (Matzen)».

En la catártica charla radial, el dirigente aseguró que «tampoco recibimos apoyo del gobierno nacional» y que «la mayoría de los intentes especularon y se reclinaron del lado de (Alberto) Weretilneck».

Por el contrario, recordó que «siempre estuvimos adentro» y repasó incluso los momentos de ruptura con Magdalena Odarda. «Ahora, creemos que el partido tiene que tener espacios en las listas de octubre» subrayó y pidió liderar diputados o senadores, indicando que para esos sitios pueden aportar los nombres de Daniela Agostino y Bautista Mendioroz, sin descartar su propia postulación.

Consultado sobre si existen acuerdos previos que marginan al ARI de esa expectativa, aseveró: «El gobierno nacional bajó a (Sergio) Wisky para gobernador pidiendo preservar para él, un primer lugar en diputados o senadores. Eso se habló, pero no hay nada firmado, no se cerró nada».

Acevedo propuso -si hubiese que solucionar las listas- definirlas por encuestas. «Vamos a tomar decisiones de conjunto y de manera democrática» aseguró, y exhortó: «hay que bajar las pretensiones, achicar los codos, y ver quiénes están defendiendo fervientemente al presidente Macri y quienes está titubeando».