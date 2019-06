(ADN).- El ex intendente de Cipolletti, Julio Arriaga, calificó la gestión actual de Aníbal Tortoriello de «mediocre a malo». Apuntó al desconocimiento sobre temas puntuales de la ciudad, su historia, el ninguneo a otros jefes comunales, y alto gasto corriente.

«Escuché a Tortoriello decir por una radio que la nueva sede de Servicios Públicos fue la primera obra que construye la Municipalidad y al mismo tiempo dijo que al actual edificio donde funciona el Municipio se lo regaló Hidronor» cuestionó el ex mandatario, quien calificó: «Esto es falso y producto de una ignorancia propia de los mediocres”.

Arriaga recordó: “Yo mismo, como intendente, pagué 1.300.000 dólares a Hidronor en 12 cuotas. Además, compramos Corpofrut a la Provincia en algo más de dos millones de dólares, donde hoy funciona uno de los centros deportivos más importantes de la provincia. También construimos en Yrigoyen y Villegas un edificio muy moderno para atención del público”.

“Pero lo que más me indigna es que según él, las anteriores gestiones no hicieron nada y la historia de la ciudad comienza con él. Julio Dante Salto, Chertudi, Dobree, Rudy Salto, Ocampo, Weretilneck y Baratti no merecen esta falta de respeto», subrayó.

Y concluyó: «El gobierno de Tortoriello es de mediocre a malo, con gastos corrientes altos y con dinero de Nación para alguna obra pública. San Martín y Belgrano tuvimos dos y Tortoriello no está en ese grupo”.