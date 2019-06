Di Tella exigió a Nación finalizar la obra de la ruta 22

(ADN).- «Vamos a exigir a Nación que se ocupe de la ruta 22 en función de lo que Cipolletti necesita». De esta manera, el candidato a intendente de Cipolletti por Juntos Somos Río Negro enarboló un reclamo común de los vecinos del Alto Valle.

Claudio Di Tella enfatizó que la ruta nacional 22 «es un peligro para la vida de quienes tienen que transitarla y para los vecinos que viven en sus inmediaciones». Y aseguró que “Vialidad Nacional y el Gobierno Nacional son responsables de esta situación».

Por eso, «hacemos un firme reclamo a las autoridades para que dispongan de medidas urgentes para garantizar las vidas de nuestros vecinos”, planteó.

Di Tella también se preocupó por el futuro de la ruta: “seguimos sin saber qué va a pasar con la nueva traza y qué se va a hacer con la ruta actual”, remarcó.

El candidato de Juntos también reclamó -además- al Municipio, que tiene que ocuparse “tanto de lo importante como de lo urgente”. Y lo urgente “pasa por no tener más muertes que se pueden evitar. Tenemos cruces muy peligrosos, como el de la Isla Jordán, el de Puente 83 y el de Estado de Israel, que a determinadas horas se convierten en una ruleta rusa. El que empieza a cruzar no sabe si llega a la otra vereda. Y eso no es justo”.

“A esta altura, parece que a Vialidad Nacional no le importa mucho lo que pasa más allá de la General Paz y de Buenos Aires. Por eso me propongo actuar con rapidez. Primero, la respuesta y la seguridad de los vecinos que transitan por el lugar”, propuso Di Tella.

El otro aspecto es el del futuro de la ruta. “Vivimos en una ruta 22 que fue diseñada para el tránsito y las ciudades que había en la década del 60. Y casi 60 años después tenemos un camino colapsado y con tasas de accidentes muy altas. Por eso hay que hacer otra cosa que no sea, obviamente, el despropósito que empezaron a hacer en otras ciudades”, puntualizó.

Di Tella explicó que “todavía no conocemos el proyecto de Vialidad para cambiar la traza. Solo una promesa en el aire pero nada concreto. Por eso vamos a reclamar una definición de por dónde va a pasar la ruta, en qué punto va a modificar el recorrido, y por dónde vamos a llegar a Neuquén”.

Tampoco queda claro es “quién se va a hacer cargo del mantenimiento de este tramo de la actual ruta 22 entre Cipolletti y el puente con Neuquén. Y eso es lo que tenemos que definir. Nuestra ciudad está en el centro neurálgico de Vaca Muerta, una región con un gran impacto económico y social, en el que las comunicaciones son fundamentales. Necesitamos definiciones y obras puntuales que estén a la altura de las necesidades”, precisó.