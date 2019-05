«Se está cobrando plus (en Viedma), no voy a negarlo»

(ADN).- Mario Ávila, presidente del Colegio Médico de Viedma, admitió que en la ciudad los médicos cobran plus a los afiliados al IPROSS a pesar que está expresamente prohibido. Pero alegó que es la forma de sostener un salario lógico. Se adentró en el debate sobre la desregulación de la obra social, los controles y el financiamiento. Y adelantó que habría hoy acuerdo para levantar la medida de fuerza.

El Colegio definió, hace unos días, cortar el servicio a los afiliados al IPROSS por «incumplimientos» de pagos. Pero hay un principio de acuerdo: la Junta de Vocales de la obra social propusieron abonar en 48 horas la deuda.

«Al IPROSS lo sostienen los jubilados» aseguró Ávila hoy en diálogo con Digamos Todo en FM El Rayo. «El aporte que hacen es del 10%» justificó, en cambio «el activo aporta entre el 7 y el 10%» a quienes les descuentan un porcentaje del básico, al que «no ingresan los ítems no remunerativos».

De esta manera, planteó uno de los problemas alrededor de la obra social.

Sobre la posibilidad de desregularizar el mercado y que IPROSS deje de ser obligatoria para los trabajadores públicos, se mostró en contra: «imposible acceder a una prepaga. Hay que sostener el IPROSS. Dinero hay, sólo hay que ordenarse» aseguró, y remarcó que hay 40 mil afiliados en el Valle Inferior, suficientes afiliados para que el sistema funcione.

«Estamos a favor que nos auditen y controlen (a los médicos) para optimizar los recursos, pero queremos que nos paguen por nuestro trabajo. Tenemos que llegar a un consenso: hay mucho desmanejo del IPROSS, los médicos y los afiliados».

Alrededor de la expectativa de pago que tienen los profesionales, justificó: «se está cobrando plus, no voy a negarlo». «El plus está instalado hace 30 años en la provincia. En Viedma existía la práctica pero no como en los últimos años que se popularizó, porque se fue todo al demonio» subrayó, haciendo eje en la inflación y el costo de vida.

«La medicina en Viedma no es redituable, por eso faltan servicios», sentenció.