«Es una trampa, es Cámpora al gobierno, Perón al poder»

El gobernador de Mendoza y presidente nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, consideró que la candidatura presidencial de Alberto Fernández «es una nueva trampa» porque el poder de decisión seguirá en manos de Cristina Fernández de Kirchner y advirtió que no hay garantías contra la impunidad.

«Es poner a alguien que luego se lo maneja desde atrás. Alberto Fernández tiene personalidad pero obviamente que el poder político es de Cristina», sostuvo durante la inauguración de una plazoleta en la ciudad, acompañado del candidato a sucederlo, el intendente capitalino Rodolfo Suárez.

Según consignó La Nación, Cornejo trazó un paralelismo con el slogan de campaña del Frejuli y aseguró que «Es ?Cámpora al gobierno, Perón al poder'», y recordó que esa experiencia de los años setenta «terminó en la Triple A, en Videla y el golpe de Estado. No es una buena fórmula para la Argentina. Da mucho miedo», remató Cornejo, aclarando que «las épocas no son comparables, pero la ideología de Cristina va en la misma dirección».

«Fue una época nefasta en la que se incubó el Rodrigazo, la hiperinflación, una mega devaluación, un destrozo del aparato productivo y terminó en el golpe militar. No estoy aventurando que eso vaya a ocurrir pero no es una buena noticia», sumó Cornejo.

El Gobernador también enfatizó que Alberto Fernández ha tenido contacto con los miembros de la Corte, por lo que se trata de «una fórmula defensiva de sus problemas judiciales, de los altos niveles de corrupción que ha tenido el Gobierno de Cristina, que está siendo juzgado».

«Alberto Fernández le da garantías de impunidad. Lavagna, no; Massa, tampoco; Schiaretti , tampoco. Este anuncio es un dato más, no podemos decir que es menor, pero no tiene potencialidad de crecer. Lo que está en juego son las terceras opciones, por eso la propuesta del radicalismo está más vigente que nunca: hay que ampliar Cambiemos», reiteró Cornejo en relación a su iniciativa de incorporar dentro de la coalición gobernante al peronismo no kirchnerista. El gobernador es particularmente cercano a su par salteño, Juan Manuel Urtubey.

«Lo que está en el fondo no es una elección, sino el rumbo de la Argentina. Si queremos vivir en un sistema democrático con instituciones sólidas y una economía sana», concluyó el mendocino.