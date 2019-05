«En estas condiciones, Cambiemos no debería seguir»

(ADN).- Lorena Matzen dijo que «hay que repensar la alianza» entre la UCR, el PRO y el ARI. La diputada nacional y ex candidata a gobernadora reclamó otro rol para el radicalismo y se quejó de la actitud de «algunos dirigentes» del espacio del Presidente en la elección del 7 de abril. También pidió depurar el partido y criticó a quienes se «alinearon» con Juntos.



«La alianza no debería seguir en estas condiciones» planteó Matzen, a poco tiempo de la Convención Radical del 27 de mayo que discutirá si el partido sigue en la coalición Cambiemos. «Necesitamos que realmente se nos ponga en el lugar que merecemos», reclamó.

Y ejemplificó: «a nivel provincial hubo dirigentes del PRO que acompañaron, que trabajaron con mucho esmero en la campaña y que realmente fueron víctimas quizás de la cúpula, por eso debemos repensar esta alianza».

«A nivel nacional se está discutiendo lo mismo» agregó Matzen en diálogo con FM Nativa. «Venimos haciendo propuestas y sugerencias a las coyunturas que se van transitando, y en general no somos escuchados”. “El 27 seguramente el radicalismo va a plantear que se lo escuche y se le de el lugar que corresponde al momento de las decisiones”, aseveró.

De todos modos, admitió que “todo no es culpa de los demás, hay que hacer una autocrítica desde el radicalismo”, e hizo foco en la elección de Córdoba. «Hay que discutir a fondo qué partido queremos ser a nivel nacional y desde eso proyectarnos”. “Desde Raúl Alfonsín nos faltó liderazgo, el próximo presidente del partido le debe dedicar el 100% de su tiempo al partido y federalizarlo”, expresó.

Río Negro

Matzen aseveró que el resultado electoral del 7 de abril “nos pegó bastante fuerte”, dado que apenas se superó el 5%, y señaló que “no se pudo superar la polarización” entre JSRN y el FpV. “Había un temor bastante fuerte a que Martín Soria pudiera llegar al gobierno”, evaluó.

La ex candidata reconoció que “en lo personal fue muy duro” que propios correligionarios -incluyendo intendentes y al propio presidente del Foro-, «jugaran abiertamente por el oficialismo provincial, ya que la concepción que tengo del partido, desde lo que me enseñaron en la juventud, es que con situaciones adversas o favorables uno no deja de lado los principios y valores, y hemos visto que en estas elecciones algunos los dejaron de lado, sobre todo dirigentes que han sido todo gracias a este partido”.

“Decidieron ir por la más fácil y alinearse al calor del poder y no ir a luchar por los ideales que nosotros planteamos en la campaña”, criticó. “Es muy sencillo abrigarse en el calor del poder y no de la defensa de las banderas que hemos levantado durante más de cien años” agregó Matzen. Y rememorando la frase de Leandro N. Alem, dijo que se necesita que la UCR “se rompa, que no se doble más, que queden las piezas reales para una verdadera reconstrucción».

Por último, ratificó que participará ahora de las campañas locales, acompañando a los candidatos a intendente que van por la lista 3, subrayando que “yo estuve de duelo, podría decirse, un día después de las elecciones, y al otro ya salí a trabajar, porque tengo el cargo más importante del radicalismo en Río Negro”.