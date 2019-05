“Confiamos en Macri como candidato a presidente»

(ADN).- La Coalición Cívica ARI ratificó su pertenencia a Cambiemos y el apoyo a la candidatura del presidente de la Nación Mauricio Macri, en su Congreso Federal. Hasta allí llegó la dirigencia de Río Negro que ahora deberá «bajar» al territorio el mandato nacional.

Son tiempos turbulentos en la alianza macrista rionegrina. Por eso, se espera una declaración de los delegados nacionales que asistieron al Congreso: Javier Acevedo, Bautista Mendioroz, Daniela Agostino, Dianco Chiacchiarini y Maria Emilia Ocampo.

Por lo pronto, el partido que lidera Elisa Carrió emitió un comunicado.

“Confiamos en Mauricio Macri como candidato a presidente», sostuvo Maximiliano Ferraro, presidente de la CC ARI. “Estamos convencidos de ratificar nuestra pertenencia a Cambiemos que es la fuerza política necesaria para construir y darle sentido al cambio social y cultural que la Argentina necesita», afirmó el presidente del partido Maximiliano Ferraro. «Es un orgullo pertenecer a un partido como la CC ARI que es una escuela de la democracia. Somos un partido que enseña cómo vivir la democracia en la diversidad, frente a los populismos o nacionalismos que debilitan una sociedad “, añadió.

“Confiamos en Mauricio Macri como candidato a presidente, pero sin perder la sensibilidad y una posición autocrítica. Tenemos que poder seguir hablándole con la verdad a la sociedad, con empatía, admitiendo errores, sin perder la cercanía con nuestros conciudadanos y entendiendo que es un momento difícil para muchos argentinos».



“Hoy decidimos consolidar Cambiemos, pero no estamos dispuestos a hacerlo a cualquier precio, o en escenarios de especulación que debiliten al Presidente, porque esas decisiones de corto plazo socavan la construcción de esta alternativa», agregó Ferraro al cierre del encuentro que reunió a 160 congresales de todo el país. “Nuestra amplitud tiene un límite, no podemos confundir amplitud con ausencia de fronteras. Somos humanistas, pero no perdemos de vista que no se puede convocar a un cambio sin consolidar una nueva matriz política para nuestro país», aseguró. «Invito a todos a seguir defendiendo Cambiemos, siempre sabiendo que son tiempos de república, libertad e igualdad», concluyó Ferraro.



La presidente de la Asamblea Nacional de la CC ARI, la diputada provincial Maricel Etchecoin aseguró que «tenemos que seguir sosteniendo la independencia de poderes, no callar hechos de corrupción, instar a la baja de impuestos, crear políticas para la clase media, de inclusión y diversidad». «Nuestra mayor victoria es haber podido sostener a lo largo del tiempo nuestros principios en momentos difíciles pero siempre sosteniendo nuestros valores», agregó. «Cambiamos sin cambiar y la enorme fortaleza de Lilita Carrió nos marca un camino que nos exige ser mejores», sostuvo.



Como resultado de lo discutido en el Congreso nacional, se elaboró un documento que sostiene que «las elecciones de 2019 no ponen en disputa sólo nombres propios, contraponen dos modelos y culturas políticas. No debemos confundirnos, no estamos frente a un dilema instrumental o de propuestas alternativas, en las próximas elecciones decidimos sobre valores en los que se juega nuestro futuro como Nación. El saqueo, la corrupción y la violencia del pasado contra la transparencia, la integridad y la verdad del presente. Sólo consolidando Cambiemos venceremos ese pasado que ha condenado a la Argentina por décadas.



Por eso hoy ratificamos nuestra pertenencia a Cambiemos como socios fundadores y manifestamos nuestro apoyo al Presidente de la Nación, Mauricio Macri, para disputar las próximas elecciones presidenciales».



«Construimos y somos Cambiemos desde la coherencia ética con la que Elisa Carrió y la Coalición Cívica ARI protagonizaron la política argentina durante los últimos 25 años. Y lo hemos hecho con la amplitud, pluralidad y responsabilidad necesarias para cada momento histórico. No debemos confundir amplitud con ausencia de fronteras, nuestra amplitud tiene un límite que son las convicciones y los principios humanistas de no mentir, no robar y no usar a los pobres», sostiene la CC ARI en el documento.



«Cambiemos debe ser ejemplo de la nueva cultura y matriz política de la Argentina. Cambiemos no puede morir antes de nacer replicando las prácticas del pasado y de las culturas políticas del individualismo, la especulación y los “pactos” tradicionales. Sostenemos una política clásica y humanista contra una política posmoderna, superflua, mentirosa, falaz y exitista. Nosotros no abandonamos a los derrotados, nacimos en la adversidad y sabemos que la lucha por la República es más importante que el resultado», agrega el texto elaborado por los dirigentes de la CC ARI.



«Asumimos los errores y damos cuenta de la difícil situación y angustia que hoy viven muchos argentinos, pero sabemos que la salida es mirando al futuro y analizando el pasado. Es ahora, en nuestro presente, en donde retomamos ese desafío a todo un sistema y a toda una época. No es una utopía, no es un sueño, es la convicción con la que día a día estamos haciendo lo que hay que hacer, cada uno de nosotros, cada uno de los dirigentes y militantes de Cambiemos. Cada uno de los partidos que le dimos forma a este espacio político transformador», señalaron desde el partido liderado por Elisa Carrió.



«La Coalición Cívica ha tenido estos cuatro años un rol fundamental en la lucha contra la impunidad de la corrupción y las mafias que hemos expulsado del poder, pero también hemos levantado la voz para defender a Cambiemos y al presidente de los intentos de quienes no quieren que nada cambie. Somos una voz fuerte que le pone sentido ético y moral a las decisiones políticas, que antepone el humanismo, la verdad y la no violencia», añade el documento.



Asistieron al congreso nacional de la CC-ARI 160 congresales de todo el país, entre ellos, el secretario de Fortalecimiento Institucional de la Nación Fernando Sánchez; la Directora General de Proyectos de Niñez, adolescencia y Juventud de la ANSES Fernanda Reyes; los diputados nacionales Paula Oliveto; Juan López; Leonor Martínez Villada; Alicia Terada; Orieta Vera; los legisladores porteños Cecilia Ferrero; Hernán Reyes y Claudio Cingolani; los legisladores provinciales Andrés de Leo; Elisa Carca y Carolina Tironi, y la vicepresidente de la CC ARI Mariana Zuvic.