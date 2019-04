“Tuvimos apoyo de peronistas, radicales y kirchneristas”

(ADN).- Arabela Carreras no volverá al Gabinete. Así lo adelantó hoy en un entrevista con el sitio nacional Infobae.com. También negó que Alberto Weretilneck integre su equipo de gobierno después del 10 de diciembre. La gobernadora electa aseguró que habrá continuidad del proyecto y aseguró que el triunfo fue posible porque también hubo acompañamiento del peronismo, el radicalismo y el kirchnerismo. Así, quitó cualquier análisis nacionalizante de la contienda de ayer.

-El adelantamiento de las elecciones deja por delante un largo período de transición. ¿Vuelve al gabinete?

No voy a retomar el ministerio porque mi mirada ya abarca todos los ministerios y estoy pensando en otro espectro de acciones, trabajos y problemas. Vamos a preparar la asunción de la manera más ordenada posible. Es una oportunidad muy buena contar con este tiempo para interiorizarme sobre cómo están los temas en cada ministerio. Muchos los conozco por haber formado parte del gabinete, por haber sido legisladora provincial, lo que me permite tener una mirada transversal sobre los problemas. Y voy a ir diseñando, con los equipos de trabajo, algunas políticas que quiero llevar adelante.

-¿Le ofrecería un ministerio o la Jefatura de Gabinete a Weretilneck? El dijo que no ocupará cargos…

Hemos hablado en otro sentido. El no formaría parte como funcionario de nuestro gobierno, seguiremos dialogando, seguiremos proyectando juntos. Esto no va a cambiar. Va a acompañar nuestro gobierno y también todo el resto del equipo. Hay una forma de trabajar en conjunto que nos ha dado resultado y eso va a continuar.

-¿Le gustaría que él sea candidato a senador nacional?

No hemos hablado de eso. Habría que preguntarle a él cuales son sus aspiraciones. Ciertamente lo único que hemos hecho es festejar entre ayer y hoy.

-Él dijo que estaba más contento que si hubiera ganado él mismo. ¿A usted la incomodó haber sido su reemplazo?

No, no. No me incomoda porque las circunstancias se van dando, la realidad lo va imponiendo y vamos tomando decisiones. Entiendo que Alberto esté contento porque el resultado después de tanto esfuerzo que es la construcción de una fuerza política provincial se va consolidando. Esta fórmula funcionó para el electorado y va a funcionar para el gobierno.

-¿Habló con su principal adversario, Martín Soria?

No. No he recibido su llamado. Lo que pasa que mi teléfono no ha parado de sonar.

-La llamó Oscar Parrilli, mano derecha de Cristina Fernández de Kirchner…

Si. Y algunos funcionarios del gobierno nacional, Marcos Peña y Rogelio Frigerio.

-¿La sorprendió el llamado de Parrilli? La llamó cuando Soria, peronista, no había aceptado la derrota…

Lo que pasa es que nosotros no hubiéramos llegado a este triunfo si no fuera porque actores de todo el arco político nos apoyaron. Hubo sectores del peronismo que nos apoyaron en la provincia, sectores del radicalismo, algunos sectores puntuales del kirchnerismo provinciales… Eso se vio reflejado en los llamados a nivel nacional.

-¿Qué le dijo el presidente Mauricio Macri en su llamado?

Simplemente dejó su saludo y sus felicitaciones para el pueblo de Río Negro porque fue una jornada muy pacífica y ordenada y eso nos pone muy felices.

-¿Cuál será su vínculo con el gobierno nacional?

Sea cual fuere el signo político del gobierno nacional que asuma cuando nosotros asumamos el vínculo va a seguir siendo de diálogo, sumamente correcto, de planteo de los intereses de la provincia, diálogo con las provincias y mirada federal sobre los problemas nacionales. Es la misma política que va a continuar. Seguiremos planteando temas que son fundamentales para Río Negro como la construcción de viviendas, la terminación de nuestras rutas, la inversión en obra pública en nuestro territorio, el acompañamiento con subsidios a los distintos sectores y la fruticultura y sus crisis.

-¿Cree que no hay que apoyar un candidato a presidente en la elección nacional?

Se evaluará más adelante.

-¿Deja abierta esa posibilidad?

Si. La fuerza política lo evaluará. No es una decisión personal sino de Juntos Somos Río Negro.

-Weretilneck dijo que no hay que meterse en un tema que divide a los dirigentes y a la gente.

Como te decía, nosotros nos apoyó todo el arco político. Sectores de Cambiemos, sectores del radicalismo, del peronismo y del kirchnerismo, sino no hubiéramos logrado este triunfo tan contundente. En honor a ellos me parece que hay que ser respetuosos y esperar a dar el debate interno en Juntos Somos Río Negro.

-¿Podría incluir a algún otro sector en su gabinete?

Nosotros vamos a hacer todos los equipos con gran parte de los equipos de Alberto, llegamos juntos a esto. Hay ministerios cuyos funcionarios van a ser legisladores porque además vamos a tener 28 o 29 legisladores por lo que muchísimos de nuestros dirigentes están ingresando a la Legislatura y ahí tenemos gabinetes completos que hay que rearmar, el de Educación, el de Turismo, Cultura y Deportes, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Trabajo. O sea, hay muchos espacios para reconstruir.