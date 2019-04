Para UPCN el gobierno no quiere recuperar salarios

(ADN).- UPCN manifestó que la ultima reunión de la Mesa de la Función Publica realizada en Roca (ver nota) fue «otra burla más del actual gobierno rionegrino a los trabajadores, un trámite que no va más allá de eso» y destacó que el 10% de aumento con los haberes de junio «no figura en el acta ni se habló en la reunión».

La Mesa Directiva Provincial del gremio estatal, le pidió al gobierno y a los legisladores que lleven adelante el proyecto de Ley de Convenio Colectivo de Trabajo, «que hará que en nuestra provincia se recupere realmente la democracia sindical y los trabajadores puedan pelear dignamente la deteriorada situación salarial de los estatales rionegrinos».

UPCN calificó a estos acuerdos como una estrategia «para dejar supuestamente contentos a los compañeros por un rato, con una limosma que muy lejos está de recuperar la economía de nuestras familias o de empezar a salir de todas las deudas que vamos asumiendo y que a esta altura son para pagar la comida».

«Cuando UPCN solicitó esta mañana en Roca que quede asentado en acta lo reclamado por nuestro sindicato (la recomposición salarial de acuerdo a lo perdido por la inflación de 2016, 2017 y 2018), el gobierno no quiso de ninguna manera dejar establecido que nuestros salarios perdieron un -40% respecto a la inflación, y quizá esa sea una señal más que clara de que no tiene la más mínima intención de recuperar nuestros salarios, y seguir con este plan de pagar por goteo limosnas que por supuesto no alcanzan y siguen tirando para abajo nuestros salarios y, lamentablemente para los trabajadores, el gobierno es acompañado en esta decisión por su gremio amigo ATE», finalizó