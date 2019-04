Domingo se anotaría para las municipales de Bariloche

(ADN).- “Podría ser, sin lugar a dudas. Siempre es una posibilidad. Si me preguntaran si quisiera ser diputado nacional o legislador, sin dudas lo descartaría porque no tengo vocación para esas funciones. Pero sí la tengo para la función ejecutiva. No es una decisión que vaya a tomar yo solo sino que se tomará en el seno del partido cuando llegue el momento. Todavía es muy pronto pero no se descarta”, dijo el Ministro de Economía de Río Negro dialogó al programa “El Vespertino” de Bariloche, al comentar la posibilidad de ser candidato a intendente de la ciudad andina, donde JSRN logró un importante triunfo electoral hace cinco días en las elecciones provinciales.

Domingo indicó que la posibilidad de ser candidato a intendente, lo seduce mucho más que convertirse en diputado o legislador.

Precisamente en Bariloche y en círculos de Juntos, se menciona al Ministro de Economía rionegrino como posible postulante al municipio por el oficialismo .

Domingo dijo a la prensa que “son muchos los temas complejos que hay que abordar y que hay que gestionar. Hay que armar equipos de trabajo para abordar las distintas problemáticas. Pero bueno, es lo que he hecho toda mi vida. Es un desafío con complejidades pero un desafío muy interesante”.