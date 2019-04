Berardi: “Nadie puede reclamarle nada a Lorena”

(ADN).- El presidente de la Unión Cívica Radical, Darío Berardi, valoró a Lorena Matzen y aseguró que “nadie puede reclamarle nada”. Ponderó la estrategia electoral del oficialismo, criticó el estilo Soria, admitió el voto últil (“no todos los votos son del oficialismo”) y puso proa a las elecciones municipales, donde no descartó que en algunas ciudades haya alianzas con JSRN.

“Yo no tengo ningún reclamo para hacerle a nuestra candidata. Lorena Matzen hizo una tarea personal muy linda, de mucha entrega, con poco tiempo, se instaló más en a provincia, logró un mayor nivel de conocimiento, estuvo en todos lados con su auto, trató de levantar el nivel de la campaña y ofrecer propuestas”, subrayó Berardi en diálogo con FM El Rayo.

-Es como los jugadores que dejaron todo pero algún compañero fue para atrás…, le preguntaron.

“Pasa siempre”, minimizó. “Pero ningún radical bien nacido, ningún afiliado al PRO con buena fe ni de la Coalición Cívica puede reclamarle nada, su rol fue muy digno” aseveró, y manifestó que “es un orgullo tenerla como candidata”.

Pero aclaró que “no era su momento. La discusión pasó por otro lado: era Soria si, Soria no. Más de un amigo me ha dicho ‘me encanta Lorena pero voy a votar para que no llegue Soria’. Y la boleta más fuerte para impedir que llegue Soria era la de Juntos”. “Quedamos en el medio de una grieta”, evaluó.

-Cuál es el futuro de la UCR?

“Vamos a seguir. Con nuestros más y nuestros menos desde el radicalismo vamos a seguir. Estamos trabajando en este momento para las elecciones municipales y el esquema de alianzas, y creo que nos va a ir bien en muchos lugares” indicó, y aclaró que “en algunos iremos con la lista 3 y en otros en alianza. La estrategia será variada”, adelantó.

-Alianza ampliada?

“El radicalismo debe buscar aliarse a otras fuerzas políticas para fortalecerse, somos un partido de poder. Habrá que repasar algunas cosas, pero avanzar en esta alianza (Cambiemos) o reforzarla”.

-Juntos es una opción?

“Vamos a tener coincidencias en algunos municipios como Cervantes y Beltrán, por ejemplo”.