Talcahuano define el 22. Estrés y rumores de rechazo

(ADN).- Ajeno a la toma de decisiones en territorio rionegrino, la controversia por la candidatura de Alberto Weretilneck para las elecciones del 7 de abril, se definirá en Talcahuano 550 de la capital federal. El viernes 22 de este mes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resolverá sobre el amparo presentado por el Frente para la Victoria para cerrar definitivamente el camino del gobernador a una nueva postulación.

Según publicaron medios nacionales (Infobae) y pronosticaron periodistas (Marcelo Bonelli) basados en fuentes judiciales, el Máximo Tribunal rechazaría la candidatura del gobernador. Aseguran que el caso rionegrino tiene similitudes con el de Santiago del Estero.

Pero aún falta la definición oficial. Hasta tanto no ocurra, el estrés político aumenta en Río Negro y en la Casa Rosada, que no ve con malos ojos la habilitación de Weretilneck para frenar un triunfo del FPV con Martín Soria a la cabeza. Sin embargo, la Corte también tratará el caso La Rioja, y ahí el macrismo no quiere la habilitación del gobernador Sergio Casas, alineado con el peronismo federal, porque supone una derrota para Cambiemos.

Los días que vienen serán álgidos porque la campaña sigue su curso y Juntos no piensa abandonarla ni ponerla en stand by, aún con la resolución de la Corte pendiente.

Mientras en recurso federal del FPV se tramita en Buenos Aires, el Procurador rionegrino, Jorge Crespo propuso -mediante un dictamen- al Superior Tribunal de Justicia (STJ) que desestime el recurso extraordinario pedido por Cambiemos. El macrismo local definió ir por ese camino contra una nueva candidatura de Weretilneck.

Según publicó el diario Río Negro, Crespo entendió que la discusión de la candidatura de Weretilneck “es puramente local -interpretación y aplicación de normas de derecho público provincial- tratándose por ende de una cuestión no federal” y, en consecuencia, “ ajena a la competencia” de la Corte Suprema. Resulta “insuficiente -agrega- sostener que por la simple referencia numérica de artículos de la Constitución Nacional –como sostiene la contraparte- se pueda asignar cuestión federal”.