El peronismo federal se proyecta en la Patagonia

(ADN).- El peronismo federal festejó el triunfo de Omar Gutiérrez en Neuquén porque demuestra que hay vida fuera de la grieta. Ayer, se multiplicaron los llamados entre los popes nacionales y los gobernadores patagónicos (Chubut y Tierra del Fuego) que integran la mesa de Alternativa y, aseguran, se podrán agregar más. La referencia es a Juntos Somos Río Negro.

El MPN tiene afinidad política con el espacio que lideran Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Pichetto. El senador rionegrino es compañero de bancada del vicepresidente del partido neuquino, Guillermo Pereyra, con quien recorrió hace unas semanas Vaca Muerta.

Durante los último días, sonó fuerte la posibilidad que Alternativa acuerde una lista única, que sería Lavagna-Pichetto. Es por ello que no se descarta un pronunciamiento de Gutiérrez en respaldo al ex Ministro de Economía de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.

El esperado mensaje sumaría a Neuquén al espacio, el primer sector no peronista. Massa está en un acercamiento al Socialismo santafesino que podría anunciar su incorporación, y así ensanchar Alternativa Federal.

Otro aliado sería Juntos. Si el gobernador Alberto Weretilneck logra su reelección abrirá la etapa de nacionalización del partido provincial. No hay secretos. El propio mandatario afirmó en reiteradas oportunidades que en octubre JSRN acompañará a un espacio nacional. A las reiteradas ponderaciones a Pichetto, se suma el desembarco de Urtubey en Bariloche el año pasado. Las señales están a la vista.

Además, un sector de ex soristas enrolados en el peronismo federal, están acompañando la candidatura de Weretilneck. El sábado, el vicegobernador Pedro Pesatti se reunió en Roca con el ex secretario de la Gobernación de Carlos Soria, Julián Goinhex, y otros ex funcionarios distanciados del jefe del PJ, Martín Soria.

Hay otras expresiones del pichettismo “jugando” para Juntos. Viedma, un punto clave.

Lo cierto es que si Alternativa consolida su paso, podrá contar con el respaldo de cuatro de las cinco provincias patagónicas.