Soria pidió a Macri solución al conflicto en la fruta

(ADN).- La diputada nacional María Emilia Soria pidió al presidente Mauricio Macri una respuesta seria, urgente y definitiva al conflicto entre empresarios, productores y trabajadores de la fruta en el Alto Valle de Río Negro, que hace peligrar la cosecha 2019 de peras y manzanas.

La legisladora rionegrina le planteó a Macri que tiene la oportunidad para demostrar que no gobierna sólo para unos pocos argentinos amigos del poder y le pidió que “demuestre que las decisiones las toma Ud. y no el Fondo Monetario Internacional, demuestre que el tema lo conmueve, que le importa. Demuestre que la Patagonia Argentina está por primera vez en su mapa Señor Presidente, esta vez no para salir de vacaciones, y dé a los productores de Fruta de Río Negro y a los trabajadores que dependen de esta actividad una respuesta urgente, seria y definitiva”.

Soria explica en su nota que “estamos presenciando una negociación entre débiles, entre dos sectores de la producción en franca agonía” y describió el problema de los obreros rurales “que trabajan con temperaturas superiores a los 40 Grados y que sufren el deterioro del salario por la inflación que su gobierno generó”, y por el otro lado, el de los productores “que también sufren las consecuencias de la rabiosa política neoliberal que su gobierno implementó, con una apertura desmedida de las importaciones, con las tasas de intereses por las nubes que eliminaron la posibilidad de financiación, y con una carga impositiva imposible de soportar”.