“La continuidad del plan del FMI es imposible”

El ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, volvió a plantear un análisis crítico de la política económica de Macri y describió un panorama muy complicado de cara a las elecciones presidenciales de octubre próximo.

El economista calificó al programa del FMI como “picapiedra”, “básico”, “bruto” y “tosco”, adjetivos que no pretendían catalogarlo negativamente, sino plantearlo como una etapa necesaria de cara a la estabilidad.

“Está recogiendo entre comillas casi digo exitosamente lo que sembró. Pero no porque está fracasando. Vino y cortó la emisión de moneda, está llevando el déficit fiscal a cero. Fue un plan de emergencia para cortar un default y mantener la tranquilidad financiera, no económica”, subrayó.

Lo que plantea el mediático asesor del Presidente es “aferrarse al plan, ya que a cambio viene plata”, para llegar a octubre “lo mejor que se pueda”, y posteriormente encarar un período de reformas estructurales, donde puso como ejemplo el Brasil de Bolsonaro.

“El plan es incontinuable, está pensado sin futuro y hay que sentarse a rediseñarlo. Pero yo no veo un debate económico político en términos del diagnóstico para después del 10 de diciembre”, afirmó criticando al oficialismo y pidió dejar de discutir “las cuestiones de shock o gradualismo y todas esas gansadas en las que perdimos tiempo” y que “la clase política tenga un diagnóstico correcto”, en un claro mensaje a Marcos Peña.

No obstante, reconoció que en el ínterin “hay muchos obstáculos” como “el tema encuestas”, “la preocupación por la recaudación, por el gasto y la inflación”, ya que con el actual nivel de recesión el conjunto de los economistas estima que será muy difícil cumplir con la meta de déficit cero.

“Tenés que tener pensado algo si la recaudación no te da y el gasto no te da más allá de un pequeño perdoncito o una pequeña trampita, que el 0,4% del fondo de garantía de sustentabilidad”, manifestó.

Por otro lado, en relación a la influencia de estos problemas en el proceso electoral, indicó que “está claro que la economía no es un activo, los números económico son modestos y mediocres”. “El famoso tercio del gobierno no lo vota por la economía y el tercio que está en contra no lo va a votar aunque la economía este creciendo. Pero en el medio hay un problema porque la tendencia del centro es cada vez más economicista”, concluyó.

Sucede que Melconian no observa el esquema de recesión en forma de V que espera el Gobierno para salir rápidamente del piso en el que se encuentra la actividad económica y terminar el año creciendo al 8%, sino que visualiza una salida más en forma de L.

Entre los malos resultados económicos se mostró sorprendido por el nivel de la inflación que “debería ser más bajo de acuerdo al nivel de recesión y de ajuste fiscal y monetario”. “Debe estar primando un ejercicio de dolarización muy incorporada en la argentina, de pasaje mucho más rápido a los precios”, expresó para justificarlo.