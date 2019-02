Bonadío procesó a 92 ex intendentes. Entre ellos a Cureti

Casi un centenar de intendentes de todo el país quedaron procesados hoy en una causa que investiga una malversación de las arcas del Tesoro entre 2013 y 2015, para que distintas municipalidades llevaran adelante tratamientos de residuos sólidos urbanos, es decir, la basura que se genera en cada casa, publicó Infobae.

En el listado figura Ricardo Curetti, ex jefe comunal y en la causa ya están procesados los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina, así como otros tres ex secretarios de Ambiente durante el kirchnerismo.

El juez Claudio Bonadio resolvió procesar a 92 intendentes de distintas comunas. Entre ellos figuran Francisco “Barba” Gutiérrez y Francisco “Paco” Durañona.

El magistrado federal también dictó el sobreseimiento de otros tres y la falta de mérito de uno. Los procesados fueron embargados por 3 millones de pesos.

La investigación es sobre programas de tratamiento de basura, que se canalizaban vía Jefatura de Gabinete. Los principales beneficiados de esos programas fueron Chaco y Río Gallegos, pero la mayoría de las obras nunca se hicieron. El fiscal Carlos Rívolo avanzó en esta investigación, que se abrió en 2016, en donde se puso bajo la lupa el destino de 604.529.670 pesos, afectados a los llamados Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU).

Se cree que, en realidad, esos recursos se aprovecharon para “disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo del desarrollo de las políticas ambientales estatales”, según escribió la Cámara Federal en noviembre pasado.