El MAS convocó a un frente único de izquierda en Río Negro

(ADN).- El Movimiento al Socialismo (MAS) llamó a las organizaciones que conforman el FIT, la Izquierda Social y a los luchadores independientes, a avanzar en “la construcción de una alternativa política de izquierda e independiente”.

Desde el sector que lidera Aurelio Vázquez, emitieron críticas a los partidos políticos y la “burocracia sindicial”, a la que acusó de cómplice del poder.

“El gobierno de Juntos no hubiera podido desarrollar su política patronal que profundiza la crisis provincial, sin el apoyo solapado de la Legislatura de conjunto y la complacencia -cuando no traición- de la burocracia sindical de todo color, que se movieron con la idea de asegurar la gobernabilidad , cumpliendo un papel siniestro de garantizarle ‘paz social’ y una campaña electoral tranquila a su patrón”, expresaron desde el MAS.

Y agregaron que “por su parte, el kirchnerismo gira al centro para quedar bien con el empresariado. Hemos visto las vergonzosas declaraciones de Cristina llamando a ‘unir los pañuelos verdes y celestes’; así como a Kicillof diciendo que no son ‘enemigos de los empresarios’; que ‘el FMI no quiere dañar al país’ o a Hugo Yasky (líder de la CTA) alentando a no hacer paros este año para no entorpecer el proceso electoral”.

Para el MAS, “macrismo, Cambiemos, Juntos, sorismo, kirchnerismo son todas fuerzas patronales que, a pesar de sus matices, responden a los intereses de los de arriba”.

Sin embargo, advirtieron que “también es verdad que desde abajo, desde las nuevas generaciones del movimiento de mujeres y la juventud, desde los trabajadores, emergen una y otra vez aires de rebelión popular para pararle la mano a los reaccionarios como hemos visto a lo largo del 2018”.

“Frente a esta situación, es un verdadero crimen que la izquierda clasista permanezca dividida, las luchas y las elecciones que se avecinan nos demandan unidad y más unidad con el fin de avanzar en la construcción de una alternativa política de izquierda, un Frente Único de la Izquierda clasista para enfrentar la globalidad de desafíos que la actual situación impone”, finalizaron.