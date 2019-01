Viedma: alerta por el corrimiento de la barrera

(ADN).- Los productores ganaderos de Viedma está en alerta por la intención anunciada por el gobierno nacional que podría habilitar el ingreso a la Patagonia de carne con hueso desde la región pampeana. Uno de los puntos más complicados es el status sanitario y el impacto desfavorable que tendría en la exportación de carnes.



“Japón compra a la Patagonia, porque esos país no reconocen a las zonas libres de aftosa con vacunación”, explicó Luis Sacco, integrante de la Sociedad Rural de la capital provincial.

El ganadero aseguró a FM Nativa que la medida -de aplicarse- “es un hecho grave para los productores del sur, y constituye gravísimo antecedente para el status sanitario que aquí hemos logrado”. Y agregó: “Es una utopía que se permita comercializar desde zonas de un status inferior a uno superior, esto debería ser al revés y tratar de mejorar el status de La Pampa”.

“Si bien hay una resolución sobre la carne de hueso largo que tiene muy baja la prevalencia de virus, lo cierto es que los países están mirando los mercados a la Patagonia, y no reconocen esa situación, sino que reconocen el status sanitario de nuestra región”, puntualizó.

Sacco adelantó que habrá reuniones con las autoridades provinciales, a quienes además le llevarán otros problemas graves que están sufriendo en los campos, como son los casos de abigeato y los hechos de inseguridad en las casas rurales.

Recordó Sacco: "nosotros estamos en negociación con países como Japón y China, y no solamente en carne, sino con la parte verde que hay muchos nichos de colocación en países que antes no existían".